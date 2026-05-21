به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بستک گفت: امسال ۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اشتغال به بهزیستی بستک اختصاص یافته است.

عزیز براندیش افزود: با استفاده از این اعتبارات و با سقف تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان برای هر طرح، تاکنون ۲۲۰ فرصت شغلی جدید برای جامعه هدف این اداره ایجاد شده است.

وی گفت: تولید پوشاک، دامداری، خدمات مرتبط با زیبایی و اجرای مشاغل خانگی از عمده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی بوده که مددجویان در آنها وارد شده‌اند.

رئیس اداره بهزیستی بستک افزود: تاکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد اعتبارات اشتغال تخصیص‌یافته جذب شده است که این موفقیت حاصل پیگیری مستمر کارشناس اشتغال، همراهی دستگاه‌های اجرایی، همکاری بانک‌های عامل و استقبال مددجویان از طرح‌های خوداشتغالی و کارآفرینی است.

عزیز براندیش گفت: هدف اصلی اجرای این طرح‌ها ایجاد شغل نیست، بلکه توانمندسازی مددجویان، ارتقاء استقلال اقتصادی و بهبود معیشت خانوار‌های زیر پوشش است.