اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آمل با صدور جوابیه‌ای، اعلام کرد منطقه مورد گزارش در خصوص تصرف اراضی جنگلی، خارج از حوزه استحفاظی این شهرستان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تخریب و تصرف اراضی جنگلی در مسیر حدفاصل روستای «وسطی‌کلا» تا روستای «پلنگ‌دره»، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل با صدور اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی موضوع پرداخت.

در این جوابیه، ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی و هوشیاری مردم طبیعت‌دوست و رسانه‌ها در صیانت از انفال، آمده است: بلافاصله پس از انتشار گزارش، کارشناسان این اداره موضوع را در دستور کار قرار داده و بررسی‌های میدانی را آغاز کردند و نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که منطقه مورد اشاره، در حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی شهرستان همجوار قرار دارد.

اداره منابع طبیعی آمل در ادامه تصریح کرد که به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق بیت‌المال، تمامی مستندات و گزارش‌های واصله را به اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه و همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران (منطقه ساری) منعکس کرده است تا اقدامات قانونی و بازدارنده در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

در پایان این اطلاعیه، با تأکید بر اینکه یگان حفاظت از طریق شماره‌های شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ آماده دریافت گزارش‌های مردمی است، از عموم شهروندان درخواست شده است تا هرگونه تعرض، تصرف یا تخریب در عرصه‌های ملی را با مأموران حفاظت در میان بگذارند.