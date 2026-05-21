معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی بااشاره به تعمیق گفتمان دفاع از وطن در تجمعات شبانه از بهره گرفتن از این فضا برای برگزاری برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی گفت: گفتمان دفاع از وطن در تجمعات شبانه عمق یافته و مردمی شده است.
رسول مقابلی در جلسه برنامهریزی کمیتههای هفتگانه برگزاری مراسم سوم خرداد، سالروز نکوداشت آزادسازی خرمشهر، ضمن تاکید بر مردمی کردن برگزار کردن مراسم اظهار داشت: با توجه بر شرایط خاص حاکم بر کشور، بهرهگیری از ظرفیت تجمعات شبانه مردمی در برگزاری باشکوه مراسم توصیه میشود.
وی بر اجرای برنامههای حماسی و خلاقانه اشاره کرد و از کمیتهها و دستگاههای اجرایی خواست همکاری و هماهنگی لازم را در اجرای مراسمات و برنامههای مصوب با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای انقلاب اسلامی معمول و به وظایف محوله عمل نمایند.
در ادامه جلسه، برنامههای پیشنهادی اعضای جلسه و کمیتهها بررسی و تصمیمات لازم درخصوص نحوه و چگونگی اجرای برنامهها و مراسمات اتخاذ شد.