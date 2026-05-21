معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: افزایش آگاهی عمومی برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه نقش مهمی در کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی در حاشیه جلسه وبیناری با رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که با حضور معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها، دادستانها و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین رویکردها در کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی چنین اقداماتی است.
پورسلیمی افزود: برخی افراد ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین یا با تصور کسب درآمد، اقدام به کشت این نوع گیاهان در اراضی کشاورزی یا سایر محیطها کنند، در حالی که قانون بهصراحت چنین اقداماتی را جرم دانسته و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: رصد و پایش مناطق مستعد، همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی و انتظامی، بهرهگیری از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاریها برای شناسایی موارد مشکوک و همچنین توسعه برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی عمومی از جمله اقداماتی است که در راستای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه دنبال میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تأکید بر نقش مهم مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع جرم، گفت: همکاری و همراهی شهروندان میتواند نقش مؤثری در شناسایی بهموقع این گونه موارد داشته باشد و اطلاعرسانی به مراجع ذیصلاح، زمینه اقدام سریع و جلوگیری از گسترش این پدیده را فراهم میکند.
وی اظهار کرد: پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر نیازمند همافزایی و همکاری دستگاههای مختلف و همچنین افزایش سطح آگاهی عمومی در جامعه است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون با هرگونه اقدام در زمینه کشت گیاهان ممنوعه برخورد خواهد کرد.