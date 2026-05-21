به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید صاحب با اشاره به ارائه بیش از ۴۲۰۰ مشاوره روانشناسی در جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت : بیش از ۶۰۰ داوطلب حوزه روانشناسی و سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند که از میان آنها تیم‌های تخصصی برای حضور در مراکز اسکان انتخاب شدند.

وی با اشاره به آمار خدمات ارائه‌شده افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مهمانان از خدمات روانشناسی استفاده کردند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در ادامه با تأکید بر نقش مساجد در مدیریت اجتماعی و فرهنگی محلات گفت: مسجد نباید فقط محل عبادت باشد؛ بلکه باید به کانون حل مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم تبدیل شود.

وی افزود: در تهران حدود ۲۲۰۰ مسجد کوچک و بزرگ داریم که از این تعداد، حدود ۷۰۰ مسجد شاخص تحت عنوان “مساجد آرمانی” برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انتخاب شده‌اند.

به گفته وی، این مساجد به گروه‌های مردمی حوزه سلامت، سالمندی، مادرانه، روانشناسی و پزشکی مجهز شده‌اند تا در شرایط بحران بتوانند خدمات محلی ارائه دهند.

راه‌اندازی پویش «حواسمون به هم هست»

صاحب همچنین از اجرای پویش «حواسمون به هم هست» یا «ایران‌یار» در بستر سکو‌های داخلی خبر داد و گفت: در این پویش، آموزش‌های مختلف حوزه خانواده، فرزندپروری، مهارت‌های زندگی، سلامت روان و مشاوره در قالب ویدئو، پادکست و متن در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی افزود: حتی آموزش‌های امداد و نجات، احیای قلبی و ریوی و مدیریت بحران را به‌صورت چاپی نیز آماده کرده‌ایم تا در صورت اختلال در فضای مجازی، مردم بتوانند از آن استفاده کنند.