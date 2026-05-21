فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از دستگیری سارق سابقه‌داری خبر داد که با دستبرد به اماکن خصوصی و مشاعات، اموالی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را به سرقت برده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و مشاعات ساختمان‌ها در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ طاق‌سپهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شدند و در یک عملیات غافلگیرانه، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ عربی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به ۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی، اموال عمومی و مشاعات اعتراف کرد. کارشناسان ارزش اموال مسروقه کشف شده از این سارق را حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و پس از تکمیل پرونده، با صدور قرار قانونی مناسب، وی برای تحمل کیفر به زندان معرفی شد.