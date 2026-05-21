به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مالکی‌زاده، مدیر بنادر و دریانوردی آبادان در نشست با محمد حیدری، مدیرکل پیگیری‌های ویژه رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی استان خوزستان گفت: جمعیت این استان بیش از ۶ میلیون نفر است و با توجه به این ظرفیت، انتظار می‌رود سهمیه سفر‌ها و خدمات حمل و نقل در منطقه افزایش یابد.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های دریایی افزود: تشکیل دبیرخانه لایروبی اروندرود یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط تردد‌های دریایی و توسعه تجارت در منطقه داشته باشد.

مدیر بنادر و دریانوردی آبادان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بندری شهرستان آبادان تاکید کرد: ظرفیت‌های بندری آبادان بسیار بالا است و بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت مبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.