به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجایی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان کنگان با اشاره به اهمیت موضوع پسماند در ارزیابی عملکرد مدیران اظهار داشت: موضوع مدیریت پسماند یکی از ۱۴ شاخص اصلی ارزیابی معاونین عمرانی استان‌ها در سطح کشور است. از بدو شروع به کار در این حوزه، این مسئله به عنوان یک مطالبه جدی از شهرداران پیگیری شده و جلسات مستمر و مصداقی متعددی برای حل مشکلات شهرستان‌ها برگزار کرده‌ایم.

وی بیان کرد: تأکید شده که شهرداران باید برنامه عملیاتی مدیریت پسماند داشته باشند که تحقق این مهم مستلزم شناخت دقیق وضع موجود، تعیین افق و چشم انداز علمی و کارشناسی و تدوین نقشه و برنامه عملیاتی رسیدن به افق ترسیم شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با انتقاد از روند طرح مباحث در این نشست بیان کرد: مسئولیت اصلی حل مشکلات پسماند شهر و روستا‌ها با کارگروه مدیریت پسماند شهرستان‌ها است و وظیفه کارگروه استانی، بررسی و تصویب پیشنهادات کارگروه شهرستانی و حمایت از شهرداران و دهیاران برای عملیاتی شدن مصوبات است، لذا ضرورت دارد تهیه طرح جامع مدیریت پسماند در مقیاس شهرستانی صورت گیرد.

رجایی اضافه کرد: جزیره‌ای عمل کردن شهر‌ها و روستا‌های یک شهرستان در مبحث مدیریت پسماند مانع از موافقت با واگذاری زمین و دریافت اعتبارات و تسهیلات ملی خواهد شد.

وی گفت: تنها در مواردی که قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن، مسائلی خارج از اختیارات کمیته پسماند شهرستان باشد، به استان ارجاع داده شود که در این صورت ما موظف به پیگیری و حمایت در سطح استان و ملی هستیم.

رجایی در ادامه به عنوان یک تصمیم عملیاتی، بر ضرورت داشتن برنامه مدون تأکید کرد و گفت: تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان‌های استان در یک بازه زمانی حداکثر ۳ ماهه یک ضرورت است و همه کارگروه‌های شهرستانی موظف به اجرای آن هستند.

وی با اشاره به حجم کم پسماند تولیدی هریک از شهر‌ها و روستا‌های استان و غیراقتصادی شدن اجرای طرح‌های مکانیزه و مدرن ابراز داشت: امکان ارایه سناریو‌های مختلف در قالب تهیه طرح پسماند مجزا برای هریک از شهرستان‌ها یا تجمیع مدیریت پسماند دو یا چند شهرستان وجود دارد که نتایج حاصل از مطالعات طرح جامع شهرستان‌ها از نظر فنی، افتصادی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا گزینه برتر برای هر شهرستان یا منطقه انتخاب شود.