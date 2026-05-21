به مناسبت بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی، نشست شاهنامه خوانی با حضور دوستداران زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این برنامه با حضور جمع کثیری از دوستداران زبان و ادبیات فارسی همراه بود و در آن، بخش‌هایی از شاهنامه با شور و اشتیاق خوانده و تفسیر شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست، ضمن ادای احترام به مقام شامخ فردوسی، بر اهمیت حفظ و ترویج زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی تأکید کردند.

این رویداد فرهنگی، فرصتی مغتنم برای زنده نگه داشتن میراث گران‌بهای ادبی ایران و آشنایی نسل‌های جدید با حماسه‌های پر افتخار آن بود.