پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: صدای انفجار شنیده شده در شهر بندرعباس مربوط به خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه بازمانده دشمن بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی افزود: همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، امروز در مناطقی از شهر بندرعباس خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی در حال اجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده در بندرعباس؛ ۳۱ اردیبهشت
وی گفت: امروز پنجشنبه همچنان احتمال شنیده شدن صدای انفجار وجود دارد که شهروندان نگران نباشند.
ساعت سیزده و ۲۶ دقیقه امروز، صدای انفجار در مناطقی از شهر بندرعباس شنیده شد.