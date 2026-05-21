به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ رضا بیژنی از شهروندان خواست فریب تبلیغات اغواکننده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیررسمی را نخورند.

وی اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی و نیاز برخی خانواده‌ها به دریافت تسهیلات مالی، افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط معیشتی مردم اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی با عناوینی نظیر «وام فوری بدون ضامن»، «وام خانگی با کمترین مدارک» و «پرداخت تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت» کرده‌اند.

بیژنی افزود: این افراد با جلب اعتماد متقاضیان، مبالغی تحت عنوان هزینه تشکیل پرونده، کارمزد، بیمه و یا پیش‌پرداخت دریافت کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با قربانیان قطع می‌کنند. در برخی موارد نیز اطلاعات هویتی و بانکی شهروندان مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: اعطای هرگونه وام و تسهیلات صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز امکان‌پذیر است و تبلیغات منتشر شده در صفحات ناشناس فضای مجازی فاقد اعتبار قانونی هستند.

رئیس پلیس فتا همچنین توصیه کرد شهروندان پیش از هرگونه خرید امتیاز وام یا پرداخت وجه بابت تسهیلات، حتماً از طریق بانک یا مؤسسه مالی مربوطه نسبت به اصالت و قابلیت انتقال وام استعلام لازم را انجام دهند و تنها پس از اطمینان از صحت موضوع، نسبت به پرداخت وجه یا سود اقدام کنند.

بیژنی از شهروندان خواست: به هیچ عنوان به افراد ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنند؛ قبل از هرگونه پرداخت وجه، از هویت و مجوز فعالیت مؤسسات اطمینان حاصل کنند؛ اطلاعات بانکی، رمز کارت و کد‌های تأیید را در اختیار دیگران قرار ندهند؛ در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا یا مرکز فوریت‌های سایبری گزارش کنند.

وی در پایان تاکید کرد: هوشیاری شهروندان مهم‌ترین راه مقابله با جرائم سایبری است و پلیس فتا با عاملان اینگونه کلاهبرداری‌ها برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.