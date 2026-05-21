به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در بخش مبارزه از امروز، با حضور ۳۳۸ تکواندوکار از ۳۱ کشور به میزبانی مغولستان و در شهر اولان‌باتور آغاز شد.

در روز نخست این پیکارها، تیم ایران پنج نماینده داشت که ثمره آن یک نشان طلا و یک نقره بود.

در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم مردان، یاسین ولی‌زاده مقابل پنک از سنگاپور، المشرف از عربستان، مهدی رزمیان دیگر نماینده ایران و جهانگیر خدابردیف از ازبکستان به برتری رسید و راهی پیکار پایانی شد. او در دیدار پایانی برابر جعفر الداوود از اردن در دو راند پیاپی شکست را پذیرفت و به نشان نقره بسنده کرد.

در وزن به اضافه ۸۷ کیلوگرم، آرین سلیمی دارنده نشان طلای المپیک برابر عبدالرحیموف از قرقیزستان، سوهایمی از مالزی و کانگ از کره جنوبی به پیروزی رسید و سزاورانه جواز حضور در فینال را کسب کرد.

آرین در فینال برابر مرات ماولونوف از ازبکستان قرار گرفت و راند اول را واگذار کرد، اما در راند دوم برنده شد. در راند سرنوشت‌ساز سوم کار تا ثانیه پایانی با تساوی ۱۰ بر ۱۰ دنبال می‌شد که نماینده شایسته ایران موفق شد با ضربه‌ای تماشایی به دو امتیاز دیگر دست یافته و نشان طلا را از آن خود کند.

معصومه رنجبر، فاطمه احمدی و مهدی رزمیان دیگر نمایندگان روز نخست ایران بودند که از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

فردا در روز دوم این پیکارها، تیم ایران پنج نماینده خواهد داشت.