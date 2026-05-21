قائممقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سهم حق بیمه کشاورزان برای طرح بیمه فراگیر گندم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به طور رسمی درج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد باباخانی با اشاره به تامین اعتبار طرح فراگیر بیمه گندم، اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر، سهم حق بیمه کشاورزان برای طرح بیمه فراگیر گندم در ردیف ۴ جدول ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به طور رسمی درج شده است.
وی افزود: این ردیف بودجهای، پشتوانه مالی پایداری برای پوشش حداکثری مزارع گندم در سراسر کشور فراهم میکند.
صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرده است که با در نظر گرفتن این ردیف بودجه، سازوکارهای اجرایی لازم برای تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات بیمهای در حال تدوین است.
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی از بیمه شده همه گندمزارهای امسال خبر داده بود و شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی نیز در تعیین قیمت خرید تضمنی گندم، پرداخت حق بیمه کشاورزان گندمکار را جزو پرداختی های دولت محاسبه کرده بود.