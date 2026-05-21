مدیرکل شیلات خوزستان از تدوین نخستین برنامه توسعه دریامحور استانی در خوزستان با تأکید شورای عالی صنایع دریایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شورای عالی صنایع دریایی با توجه به ظرفیتهای منحصربهفرد استان خوزستان، بر تدوین و اجرای «برنامه توسعه دریامحور خوزستان» بهعنوان نخستین برنامه استانی در این حوزه تأکید کرد. پیشنویس این برنامه در جلسه اخیر دبیرخانه شورا با حضور مسئولان استانی و اعضای دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت و بهعنوان گامی مؤثر در مسیر تحقق اقتصاد دریامحور در کشور ارزیابی شد.
سیدشریف موسوی در این نشست با تبیین ظرفیتهای بالقوه و فرصتهای سرمایه گذاری استان اظهار داشت: خوزستان به واسطه برخورداری از مهمترین رودخانههای کشور و دسترسی به سواحل راهبردی از ظرفیتهای بالایی در حوزههای آبزیپروری و اقتصاد دریاپایه برخوردار است که تاکنون بهطور کامل از آنها بهرهبرداری نشده است.
وی با بیان اینکه ورود به عرصه اقتصاد دریامحور برای استانی همچون خوزستان فراتر از یک رویکرد اقتصادی یک ضرورت برای گذار از اقتصاد متکی بر نفت و انرژی به اقتصادی متنوع، پایدار و پویاست گفت: شیلات بهعنوان پیشران تحول در سواحل کشور نقش اساسی در تامین امنیت غذایی، ارزآوری و صادرات و اشتغالزایی بر عهده دارد.
موسوی در ادامه با اشاره به تابآوری این بخش در برابر چالشهای اقتصادی تصریح کرد: تولید ۱۱۱ هزار تن آبزیان در سال گذشته، باوجود شرایط جنگی در کشور، آسیب به زیرساخت ها، نوسانات ارزی و محدودیتهای صادراتی نشاندهنده ظرفیت بالای صنعت شیلات خوزستان و تعهد فعالان و تلاشگران این حوزه است.
مدیرکل شیلات خوزستان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات حاکمیتی در راستای احیای منابع آبی استان اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اشتغال پایدار و افزایش سرانه مصرف پروتئین، در سال گذشته ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی و دریایی با اعتباری بیش از ۲۶۰ میلیارد ریال در تالابها، رودخانهها و دریاچههای پشت سد استان رهاسازی شد.
وی افزود: این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه یافته و تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهی جهت بازسازی ذخایر در تالابها و هورهای استان رهاسازی شده است.
موسوی با تأکید بر اهمیت حمایت از جامعه صیادی، تحقق سهمیه سوخت صیادان، جایگزینی موتورهای فرسوده دو زمانه با موتورهای چهار زمانه و تسهیل شرایط بهرهبرداری از لنجهای چوبی را از جمله دستاوردهای مهم سال گذشته عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین برش استانی برنامه جامع توسعه دریامحور، اجرای این برنامه را در راستای سند تحول سوم کشور با رویکرد اقتصاد دریامحور دانست. مرتضی بختیاری تدوین این برنامه توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را نشانهای از ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و توجه به ظرفیتهای راهبردی استان خوزستان در حوزه دریا عنوان کرد.
همچنین مسئول دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، بر اهمیت تعامل دانشگاه با بخش خصوصی ـ بهویژه بزرگترین شرکت کشتیسازی خصوصی کشور (آمسکو) ـ بهعنوان راهکاری مؤثر برای تسریع در تحقق اقتصاد دریامحور تأکید کرد. وی همچنین جامعیت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در پوشش هشت حوزه اقتصاد دریامحور را از ظرفیتهای شاخص استان برشمرد.
در این جلسه مقامی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با تقدیر از اقدام دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در تدوین برش استانی سند توسعه دریامحور، تشکیل شورای صنایع دریایی استان، تقویت هماهنگی بین دستگاهی و پیگیری نظاممند بخشهای مرتبط با اقتصاد دریامحور را از عوامل تسریع در افزایش سهم این بخش از اقتصاد استان برشمرد.
در پایان جلسه، پس از بررسی روششناسی و برنامههای پیشنهادی، مقرر شد شورای عالی صنایع دریایی همکاریهای لازم را برای تشکیل شورای صنایع دریایی استان خوزستان، پیشنهاد تأسیس بخش دریایی در اداره کل صمت استان و تشکیل کمیتههای مشترک با حضور دانشگاه و دستگاههای اجرایی مرتبط بهمنظور تدوین برنامههای کاربردی در حوزههای هشتگانه اقتصاد دریامحور به عمل آورد.
گفتنی است، برنامه توسعه دریامحور استان خوزستان بر اساس سیاستهای کلی و برنامه جامع توسعه دریامحور کشور و با هدف اجراییسازی و انطباق اسناد بالادستی با ظرفیتها و توانمندیهای استانی تدوین شده است. در فرآیند تهیه این برنامه، تعدادی اساتید دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به همراه نمایندگان ادارات کل، شیلات، صمت و آموزش فنی و حرفهای استان مشارکت داشتهاند.