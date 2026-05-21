فیلم «خط ابدی» با هدف پیوندی راهبردی و آموزنده بین فرزندان ایران زمین و حمله آمریکایی- صهیونیستی به دبستان شجره طیبه میناب ،در دبستان ۱۴ معصوم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه تولید می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در تلاشی برای تبیین حقیقتهای تاریخی و بازنمایی رنجهای ملموس بشری در مسیر حق، دبستان ۱۴ معصوم مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه، در پروژهای ماندگار، تولید فیلم مستند «خط ابدی» را آغاز نمود.
این اثر، فراتر از یک روایت ساده، پیوندی راهبردی، دردناک و آموزنده بین فرزندان ایران زمین و واقعه تاریخی مدرسه شجره طیبه با حمله بیرحمانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودَک کُش صهیونیستی به دبستان میناب که منجر به شهادت معصومترین فرزندان میهن شد، است.
فیلم «خط ابدی» با نگاهی تحلیلی و تمدنی، تلاش میکند تا تداوم آسیبپذیری کودکان در برابر خشونتهای غیرانسانی و در عین حال، ایستادگی معنوی دانش آموزان را به تصویر بکشد. این اثر با پیوند دادن رخداد دبستان میناب به مفاهیم دفاع از حریم معصومیت و صیانت از حق حیات، بر این نکته تأکید میورزد که خون شهدا در محیطهای آموزشی، مرزی میان حق و باطل ترسیم میکند؛ مرزی که نام آن را «خط ابدی» نهادهایم.
حضور مسئولان آموزش و پرورش استان، آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه، صداوسیمای استان، فرمانده هنگ مرزی استان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشاندهنده اهمیت موضوع در سطوح کلان مدیریتی و توجه ویژه به بازخوانی واقعه دبستان میناب در تراز رسانهای و فرهنگی کشور است.
این پروژه با هدف تبدیل شدن به یک «بیانیه تصویری» در برابر جهانیان تولید میشود تا نشان دهد که مدرسه، نه تنها کانون علم، بلکه میدان عرصهی تجلی ارزشهای انسانی و مقاومت در برابر خشونتهای بیرحمانه است. تولید این اثر، گامی است در راستای تقویت «هویت دفاعی-تربیتی» در نسل جدید و یادآوری این حقیقت که صیانت از مرزهای علمی و معنوی، با توجه به شهادت شهدای معصوم دبستان میناب، ضرورتی انکارناپذیر است.
این اقدام، الگویی نوین در مدیریت فرهنگی مدارس است که از ظرفیتهای هنری برای مواجهه با حقیقتهای تلخ و تبدیل آنها به سوختهای الهامبخش برای نسل آینده بهره میگیرد.