اعتبارات استانی در مسیر توسعه زیرساختهای حمل و نقل هوراند
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت:جاده اهر - هوراند از محدوده سه راهی سامبران تا ورودی شهر هوراند و جاده هوراند - کلیبر که در حال احداث است در اولویت مدیریت استانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حیدر فتحیزاده در جریان بازدید از طرح های راهسازی شهرستان هوراند با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حمل و نقل در مناطق کمتر برخوردار گفت: با تامین اعتبارات مورد نیاز طی امسال تلاش خواهد شد طرح های راه سازی بدون وقفه اجرایی شده و در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند.
وی تکمیل این مسیرها را نقشآفرین در تسهیل تردد، ارتقای ایمنی جادهای و تقویت ارتباطات منطقهای دانست و بر پیگیری مستمر برای تخصیص منابع لازم تاکید کرد.