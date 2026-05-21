پخش زنده
امروز: -
کلاسهای تقویتی و جبرانی دانش آموزان همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در دو نوبت مجزا در فرهنگسرای سعدی كيش برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد كيش، گفت: كلاسهای مدارس با توجه به شرايط كشور مجازی برگزار میشود و پشتیبانی از روند تحصیلی دانشآموزان با برگزاري برنامههای آموزشی تکمیلی لازم و ضروري بود.
ابراهیم فرجادی، افزود: با توجه به نیازسنجی در كيش و مطالبات خانوادهها و اولیای دانشآموزان، کلاسهای جبرانی و تقویتی با همکاری اداره آموزش و پرورش، برنامهریزی شده و در فرهنگسرای سعدی برگزار میشوند.
او با بیان اینکه کلاسها در فضایی مناسب و استاندارد برای دانشآموزان برگزار میشوند، گفت: دانشآموزان و خانوادههای متقاضی میتوانند برای نام نويسي به اداره آموزشوپرورش یا مدیریت امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش مراجعه کنند.
رئيس اداره آموزش و پرورش کیش نیز با ابراز امیدواری ادامه دار بودن روند فعالیتهای تقویتی در حوزه آموزش، گفت: تلاش میکنیم علاوه بر مدارس، در فضاهای آموزشی ديگر هم فرصت رشد را برای دانش آموزان فراهم کنیم.
برگزاری دورههای تقویتی و جبرانی دروس پایه و تخصصی، با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت در فرهنگسرای سعدی آغاز شده و با هدف ارتقای سطح علمی و توسعه عدالت آموزشی ویژه دانشآموزان مقاطع متوسطه اول و دوم ادامه دارد.
دورههاي آموزشي شامل دروس ریاضی، ادبیات و علوم پایه است و با حضور جمعی از دبیران باسابقه كيش تدریس میشوند.
با توجه به محدودیت ظرفیت، نام نويسي با اولویتبندی انجام میشود.