مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در نشست بررسی طرح تفکیک زباله در روستاهای نور، بر نقش کلیدی مردم در موفقیت این طرح تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جلسه بررسی و هماهنگی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای شهرستان نور در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، بخشداران، دهیاران، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در جلسه بررسی و هماهنگی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای شهرستان نور با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، بر نقش بنیادین مردم در تحقق موفقیت سیاستهای اجرایی کشور تأکید کرد.
حسن اصغریان رستمی با بیان اینکه هیچ سیاستی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی بدون پذیرش و همراهی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، افزود: تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد هر جا مردم بهصورت واقعی در کنار مدیران قرار گرفتهاند، موفقیت طرحها تضمین شده است.
وی با اشاره به برخی چالشهای اجرای سیاستهای اقتصادی در کشور گفت: نبود مشارکت و پذیرش اجتماعی در برخی برنامهها موجب کاهش اثربخشی و افزایش هزینهها شده است، در حالی که مردمیسازی فرآیند اجرا میتواند بهرهوری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
اصغریان رستمی با تأکید بر اهمیت طرح تفکیک زباله از مبدأ تصریح کرد: این طرح تنها یک اقدام اجرایی ساده نیست، بلکه یک فرآیند فرهنگی و اجتماعی است که باید از سطح آموزش و پرورش تا دهیاران، شوراهای اسلامی، ائمه جماعات، گروههای اجتماعی و نهادهای محلی بهصورت هماهنگ در آن نقشآفرینی کنند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران افزود: اگر مردم احساس کنند نقش آنها در تصمیمگیری و اجرا واقعی و اثرگذار است، این موضوع به یک باور عمومی تبدیل شده و موفقیت طرح را تضمین میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل مشارکت مردم به یک فرهنگ پایدار، هزینه اجرای طرحها را کاهش داده و پایداری نتایج را افزایش میدهد.
در ادامه این جلسه، محمدهادی رجایی، فرماندار شهرستان نور نیز با تأکید بر اهمیت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای شهرستان اظهار کرد: تحقق اهداف زیستمحیطی و بهداشتی بدون همراهی مردم و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی و آموزش عمومی افزود: باید با استفاده از ظرفیت دهیاریها، شوراهای اسلامی، آموزش و پرورش و گروههای اجتماعی، زمینهای فراهم شود تا مردم نقش خود را در اجرای این طرح بهصورت واقعی درک کرده و در آن مشارکت فعال داشته باشند.
فرماندار نور تأکید کرد: اجرای موفق این طرح علاوه بر بهبود وضعیت زیستمحیطی روستاها، موجب ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش هزینههای مدیریت پسماند خواهد شد.
این نشست با هدف ارتقای وضعیت مدیریت پسماند و تقویت زیرساختهای زیستمحیطی در روستاهای شهرستان نور برگزار شد.