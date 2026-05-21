عبور موج و ناپایداری هوا، رگبار باران در شمال و وزش باد شدید را در سراسر استان مرکزی سبب می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی بدین شرح است: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، عبور موج کم دامنه تراز میانی جو، امروز پنجشنبه سبب ناپایداری هوا به صورت وزش باد نسبتا شدید تا شدید و افزایش ابر و در ساعات عصر و یا شب در برخی از مناطق به ویژه نیمه شمالی استان رگبار باران و رعدوبرق خواهد شد.

وزش باد طی ساعاتی از روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت.

به علت وزش باد و خیزش گردخاک محلی و احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از کشور‌های عربی به کشور احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی تا پایان هفته وجود دارد.

از اینرو هشدار سطح زرد شماره ۱۲ استان مرکزی در خصوص وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش و انتقال گردوخاک و همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق و مخاطرات ناشی از آن که طی روز‌های گذشته صادر شده بود تا پایان هفته معتبر است.

در دو روز ابتدایی هفته آینده جوی آرام و آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.