به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده‌سازی برای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در کشور ترکیه اردویی برگزار کرده است و سپس راهی آمریکا خواهد شد.

روزبه چشمی در تمرینات روز گذشته تیم ملی از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگی شده و پزشکان در انتظار جواب آزمایش‌های چشمی هستند تا وضعیت دقیق او را بررسی کنند.

گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه چشمی رقابت‌های جام جهانی را از دست داده وجود داشت، اما تا زمان دریافت پاسخ آزمایش‌ها، وضعیت او برای این مسابقات مشخص نخواهد شد.

تمرینات تیم ملی امروز (پنجشنبه) تعطیل است و بازیکنان برای دریافت روادید به سفارت آمریکا در شهر آنکارا مراجعه کرده‌اند.