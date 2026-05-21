چهارمین برنامه از سلسله برنامههای «موزیک تک» با محوریت «صداهای جنوب و با درنگی بر موسیقی جنوب ایران» امروز در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین برنامه از سلسله برنامههای «موزیک تک» امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محوطه بیرونی و داخلی موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
این رویداد با طراحی و دبیری محسن شریفیان و مدیریت پروژهای علی مغازهای تدارک دیده شده و با محوریت «صداهای جنوب و با درنگی بر موسیقی جنوب ایران» به اجرا درمیآید.
در این برنامه، گروههای مختلفی از جنوب کشور حضور دارند و قطعاتی را با استفاده از سازهای الهامگرفتهشده از دوران باستان تا دوران معاصر این منطقه مینوازند.
علاقمندان میتوانند بلیتهای این برنامه را از ساعت ۱۴:۳۰ روز اجرا از گیشه موزه هنرهای معاصر تهران تهیه کنند.
همچنین در «موزیک تک ۴» از کتاب موسیقی بحرین» با ترجمه بردیا بهرامنژاد رونمایی خواهد شد.
پیش از این نیز سلسله برنامههای «موسیقی در موزه» با عنوان «همنوایی» روزهای ۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۷ در سرسرای موزه هنرهای معاصر برگزار شد.