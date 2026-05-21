اوستون اورونوف در تمرینات تیم ملی فوتبال ازبکستان دچار مصدومیت شده و به همین دلیل در یکی از جلسات تمرینی اخیر تیم ملی کشورش حضور نداشته است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوستون اورونوف در تمرینات تیم ملی ازبکستان دچار مصدومیت شد تا حضور وی در جام‌جهانی فوتبال در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

در گزارش رسانه‌های ازبکستانی در خصوص غیبت این بازیکن در تمرینات آمده است: اورونوف به احتمال زیاد از ناحیه عضله دچار آسیب‌دیدگی شده و وضعیتش برای حضور در مسابقات آینده تیم ملی ازبکستان هنوز به‌صورت قطعی مشخص نیست.

فدراسیون فوتبال ازبکستان و بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس واکنشی به صورت رسمی درباره شدت مصدومیت و مدت دوری احتمالی او نداشتند.