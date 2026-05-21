درمرحله نخست عملیاتیسازی طرح همنوا، مجوز تاسیس دو هنرستان تخصصی طراحی دوخت و قالیبافی در خوی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان، در نشست تخصصی هم افزایی آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفهای خوی برای توسعه رشتههای مهارتی اظهار داشت:هدف غایی ما، گذار از آموزشهای سنتی به سمت اشتغال پایدار است، بهگونهای که دانشآموزان هنرستانی با کسب شایستگیهای حرفهای و دریافت گواهینامههای معتبر، مستقیما به چرخه تولید و خدمت متصل شوند.
ابراهیمی با تاکید بر لزوم تحقق رشد متوازن رشتهای افزود:این تفاهمنامه جامع، تمامی ساحتهای آموزشی را پوشش داده و با بازنگری در تراکم جمعیتی و آمایش رشتهها، مسیر جدیدی را برای هدایت تحصیلی هوشمندانه دانشآموزان ترسیم میکند.
معاون آموزش متوسطه استان، همافزایی زیرساختی را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت:تلفیق آموزشهای نظری و عملی در محیط واقعی کار در جوار مراکز فنی و حرفهای، تضمینکننده تربیت تکنسینهای ماهر و انطباق حداکثری آموزشها با نیازهای واقعی صنعت است.
در پایان این نشست و درمرحله نخست عملیاتیسازی طرح همنوا، مجوز تاسیس دو هنرستان تخصصی طراحی دوخت و قالیبافی صادر و تفاهمنامه استقرار این واحدهای آموزشی در جوار مرکز فنی و حرفهای خوی به تصویب رسید.