رییس اداره اجرای طرحهای ساختمان، تأسیسات عمومی و دولتی راه و شهرسازی اردبیل از در حال احداث بودن ۳۲ ساختمان و تأسیسات عمومی و دولتی در استان خبر داد و گفت: تعدادی از این طرحها تا پایان سال جاری بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، عبدالرحمن روحی روز پنجشنبه اظهار کرد: تکمیل و بهرهبرداری از ساختمانهای دولتی پارسآباد، نیر، کوثر، احداث ساختمان امور مالیاتی اردبیل و ساختمانهای کتابخانههای استان جزو اهداف شاخص ما در سال جاری است.
وی افزود: در صورت اختصاص اعتبارات لازم ساختمانهای امور مالیاتی، داروپخش اردبیل، ساختمان فرمانداری پارسآباد، کتابخانه مرکزی پارسآباد، بخشداری اردی موسی، مجتمع اداری کوثر و ساختمان دولت شهرستان نیر تا پایان سال جاری تکمیل میشود.
رییس اداره اجرای طرحهای ساختمان، تأسیسات عمومی و دولتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: امسال احداث ساختمان فرمانداری شهرستان اصلاندوز و بخشداریهای دره رود و بران در منطقه شمال استان در دستور کار قرار گرفته است.
روحی با اشاره به در حال ساخت بودن مجتمع فرهنگی و هنری از تکمیل ساختمان دارالقرآن کوثر خبر داد و گفت: در سال گذشته پنج طرح مجتمع فرهنگی و هنری نمین، عنبران، هشتجین و خلخال تکمیل و به دستگاههای بهرهبردار تحویل داده شد.
وی افزود: به دلیل نبود اعتبار کافی تکمیل طرحها به تاخیر میافتد و ضروری است کمیتههای برنامهریزی شهرستانها و مسئولان دستگاههای اجرایی، منابع مالی موردنیاز طرحها را تامین کنند.