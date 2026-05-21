رئیس روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اهواز از مهار کامل حریق در زیر پل پنجم این شهر خبر داد و علت آن را آتش‌سوزی وسایل شخصی و البسه‌ای دانست که توسط معتادان متجاهر در آنجا انباشته شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم شهریاری گفت: در ساعت ۱۲:۴۳ بامداد امروز (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، آتش‌سوزی در زیر پل پنجم به ستاد فرماندهی عملیات گزارش شد و بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفاء حریق به همراه شش نفر از آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی در تشریح علت حریق افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که در محل درز انبساط و کریدور خالی زیر عرشه پل (که محل اختفای معتادان متجاهر بوده)، مقداری البسه، ابزار و وسایل شخصی جامانده از این افراد انباشته شده بود. متأسفانه خودِ معتادان با آتش زدن این وسایل، باعث شعله‌ور شدن آنها شدند. این اقدام منجر به تولید دود غلیظی شد که برخی از شهروندان تصور کردند پل دچار حریق شده است، اما خوشبختانه با حضور به‌موقع نیرو‌های عملیاتی، آتش پیش از گسترش مهار شد.

شهریاری در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه آسیب فنی به بدنه پل و تاسیسات آن وارد نکرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اهواز همچنین با تشریح اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، افزود: در بررسی‌های میدانی مشخص شد که زیر پل دارای ۶ مقطع کریدور است که پاکسازی ۴ مقطع آن تاکنون با جدیت توسط عوامل خدمات شهری انجام شده و تلاش برای تکمیل عملیات در سایر مقاطع در دستور کار قرار دارد.