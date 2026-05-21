به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری گفت: تاکنون بیش از ۷ هزار زائر اهل تسنن در قالب ۵۳ کاروان اهل سنت و ۳۷ کاروان مشترک (اهل سنت و شیعه) از ۱۲ استان کشور به مدینه منوره اعزام شده‌اند. استان‌های گلستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، بوشهر و فارس نیز بیشترین سهم در تعداد زائران را دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری افزود: برای همراهی، پاسخ‌گویی به سوالات شرعی و هدایت معنوی این زائران، ۴۴ روحانی، ۱۱ معین و دو عضو شورای افتاء به سرزمین وحی اعزام شده‌اند تا در تمام مراحل مناسک و اقامت، پشتیبان معنوی کاروان‌ها باشند.

مدیر امور اهل سنت بعثه با تأکید بر اولویت‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خاطرنشان کرد: برنامه‌های انس و معرفت و انس با قرآن کریم، مسابقات با محوریت تاریخ صدر اسلام و همایش‌های سراسری زائران اهل سنت و یاوران حجاج، از جمله برنامه‌های اجرا شد در مدینه منوره و مکه مکرمه بوده است. همچنین برای کاروان‌هایی که فاقد روحانی همراه هستند، تاکنون ۷۸ جلسه آموزشی و معنوی برنامه‌ریزی و در حال برگزاری است.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، تمامی این برنامه‌ها با هدف ایجاد انس هرچه بیشتر زائران با فضای معنوی حج، ارتقای شناخت دینی و ترویج وحدت اسلامی طراحی و اجرا می‌شود.

وی در ادامه درباره شرایط اقامت و بازگشت زائران گفت: زائرانی که تاکنون از مدینه به مکه آمده‌اند با برنامه‌ریزی ستاد حمل‌ونقل و اسکان، در ۲۲ هتل مکه مکرمه مستقر شده‌اند. همچنین با توجه به اینکه کاروان‌های اهل سنت از جمله اولین گروه‌های اعزامی از ایران بودند، عملیات بازگشت آنان از دهه دوم خرداد ماه آغاز و به‌تدریج تکمیل خواهد شد.