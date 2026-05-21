وزیر بهداشت کشورمان در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت با دکتر تدروس، مدیرکل WHO ملاقات و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در ژنو با اشاره به ارائه مستندات مصور آسیب‌های زمان جنگ، بر تداوم تلاش‌های نظام سلامت برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی تأکید و از حمایت تدروس در محکومیت حمله به مراکز درمانی از جمله انستیتو پاستور قدردانی کرد.

تدروس نیز با تاکید بر تبعات انسانی جنگ گفت: «بهترین دارو صلح است» و ابراز امیدواری کرد: گفت‌و‌گو جای جنگ را بگیرد. وی همچنین بر پیگیری تأمین واکسن و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور از کانال‌های سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد.

این ملاقات در دفتر دکتر تدروس در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو و در فضایی بسیار دوستانه برگزار شد و مدیرکل WHO وزیر بهداشت و هیأت همراه را تا زمان خروجی ساختمان همراهی کرد.