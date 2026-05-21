به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در دیدار با اشاره به شرایط اقلیمی ایران و تغییرات شدید آن در دهه های اخیر و همچنین وقوع عوامل آسیب زایی مانند خشکسالی و سیل، تصریح کرد: در یک سال اخیر دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های تولید و انبار‌ها سعی در ایجاد التهاب داشت، اما با راهبرد‌های پیش‌دستانه در زمینه کالا‌های اساسی، توانستیم از شرایط عبور کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: سیستم امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تاب‌آوری و استحکام بالا، در میان ۵ سیستم برتر جهانی قرار دارد؛ این دستاورد حاصل اتحاد میان قوا، تلاش شبانه‌روزی فعالان زنجیره تولید و حمایت‌های علمی و اجرایی بوده است.

نوری در دیدار با جمعی از اساتید و نخبگان علمی و دانشگاهی حوزه کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی با تبیین دستاورد‌های کشور در حوزه امنیت غذایی در شرایط بحرانی، بر ضرورت پیوند عمیق میان دانش دانشگاهی و عرصه تولید برای افزایش بهره‌وری تأکید کرد و گفت: امنیت غذایی نه‌تنها در شرایط عادی، بلکه در مواقع بحران در اولویت نخست کشور قرار دارد و هیچ‌گونه خللی در آن پذیرفته نیست.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و فشار‌های خارجی طی سال‌های گذشته، افزود: با وجود تحمیل حوادث مختلف نظیر خشکسالی‌های شدید، نوسانات حمل‌ونقل و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها، هیچ‌گاه در کشور احساس کمبود کالا نداشتیم.

نوری با بیان این‌که با محدودیت‌های جدی در زمینه زمین و منابع پایه تولید مواجه هستیم، تصریح کرد: تنها راه برای توسعه و ارتقای امنیت غذایی، افزایش «بهره‌وری» است؛ در این مسیر، نیازمند بهره‌گیری حداکثری از علم، دانش و تجربه اساتید دانشگاه هستیم؛ ما در حال برنامه‌ریزی برای عمومی‌سازی روش‌های نوین در مصرف بهینه آب و افزایش عملکرد در واحد سطح هستیم.

وی به توسعه همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی اشاره کرد و گفت: کارگروه‌های مشترکی در سطح ملی و استانی با دانشکده‌های کشاورزی تشکیل شده است تا با حضور دانشگاهیان در مراکز تصمیم‌گیری، شکاف میان نظر و عمل در بخش کشاورزی کاهش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی به موقعیت ژئوپلیتیک ایران اشاره کرد و گفت: ایران به دلیل قرارگیری در کریدور‌های شمال-جنوب و شرق-غرب و دسترسی به دریا‌های شمال و جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به “هاب غذایی منطقه” را دارد.

وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره، گام مهمی در جهت آزادسازی ظرفیت‌های صنایع تبدیلی، واردات مواد اولیه و صادرات مجدد بود که می‌تواند نقش مؤثری در ارزآوری و تقویت لجستیک کشاورزی ایفا کند.

نوری با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون قیمت محصولات خاطرنشان کرد: تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، وظیفه ما ایجاد تعادل در زنجیره تولید است به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده به سود عادلانه برسد و هم فشاری مضاعف بر سفره مردم وارد نشود؛ با شفافیت کامل، مبانی هزینه‌ای بررسی می‌شود تا ضمن حمایت از تولید، بازار به ثبات مطلوب برسد.

در این نشست تخصصی جمعی از معاونین و مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و اساتید برجسته حوزه کشاورزی حضور داشتند.