به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در عملیات ضربتی و در ادامه پایش مستمر شبکه توزیع برق شهریار، تیم‌های بازرسی این منطقه با هوشیاری موفق به کشف ۲ مزرعه مخفی استخراج رمزارز حاوی ۱۲ دستگاه در دو باغ‌ویلای مجاور شدند.

این تجهیزات که مخفیانه در حال سرقت انرژی بودند، با همراهی مقتدرانه نیروی انتظامی جمع‌آوری شدند.

روز گذشته نیز ۲۰ دستگاه دیگر در همین شهرستان شناسایی شد و تعداد مزارع متلاشی‌شده از ابتدای سال جاری به ۶ مورد رسید که نشان از عزم جدی در برخورد با متخلفان دارد.

لشگری مدیر برق شهرستان شهریار در این خصوص اظهار کرد: هر دستگاه ماینر معادل چندین خانوار برق مصرف کرده و عامل اصلی افت ولتاژ، آسیب به تاسیسات و بروز خاموشی‌های ناخواسته است.

وی گفت: تلاش شبانه‌روزی ما برای جمع‌آوری این مزارع، با هدف صیانت از حقوق عامه و تضمین تأمین برق پایدار صورت می‌گیرد و برخورد با این متخلفان به صورت ویژه در دستور کار منطقه برق شهریار قرار دارد.