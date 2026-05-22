به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از آغاز برداشت جو در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از سه هزار تن جو از اراضی زیر کشت برداشت شود.
وی اظهار کرد: سطح زیر کشت جو در جهرم ۹۰۵ هکتار است که از این میزان، ۷۴۰ هکتار به صورت آبی و ۱۶۵ هکتار به صورت دیم کشت شده است.
قناعتیان با اشاره به تمرکز عمده کشت جو در بخش کردیان و بخش مرکزی جهرم تصریح کرد: بارندگیهای مناسب در سال زراعی جاری، وضعیت مطلوبی برای مزارع جو به همراه داشته و کشاورزان نسبت به کیفیت و کمیت محصول ابراز رضایت دارند.
مدیر جهادکشاورزی جهرم در ادامه بیان کرد: برداشت جو همزمان با گندم از اواخر اردیبهشتماه آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت. بخش قابل توجهی از برداشت این محصول نیز به صورت مکانیزه انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: تمهیدات لازم برای خرید تضمینی جو از کشاورزان در مراکز خرید پیشبینی شده است و امیدوارم قیمت نهایی محصول و خرید تضمینی رضایت کشاورزان را به دنبال داشته باشد.