به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گشت نظارت بر سلامت بازار یزد، امروز در نظارت‌های سرزده خود چند واحد صنفی متخلف را مهر و موم کرده و چند متخلف نیز بازداشت شدند.

معاون دادستان یزد با اشاره به تشدید نظارت‌ها و برخورد جدی با متخلفین و اخلال گران بازار گفت: گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت نکات بهداشتی از جمله تخلفات صنفی است که طبق قانون با متخلفین برخورد می‌شود.



جلیلی افزود: مردم با ارائه اطلاعات و گزارش‌های مستند درباره تخلفات بازار، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند و مطمئن باشند مجموعه دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با تمام توان پای کار هستند.

وی تأکید کرد که دستگاه‌های قضایی و نظارتی اجازه نخواهند داد عده‌ای فرصت طلب در حوزه اقتصادی و بازار با سوء استفاده از شرایط، آرامش جامعه را برهم بزنند.