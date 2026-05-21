



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سجاد قناعتیان اظهار کرد: ۴۰ هزار کندوی زنبور عسل در این شهرستان فعال است که ضمن تولید سالانه ۴۰۰ تن عسل مرغوب از گونه‌های کنار، گون، چهل گیاه، اکالیپتوس و آویشن، نقشی کلیدی در گرده‌افشانی و افزایش بهره‌وری باغات و درختان جهرم ایفا می‌کنند.

وی افزود: عسل جهرم با کیفیت و تنوع بالا، نه تنها نیاز شهرستان را تأمین می‌کند، بلکه نقشی تعیین‌کننده در گرده‌افشانی باغ‌ها و محصولات کشاورزی دارد.

قناعتیان در ادامه تصریح کرد: با توجه به وسعت سطح زیر کشت مرکبات و درختان کنار در جهرم، زنبور‌های عسل عملاً بازوان توانمند باغداران در رسیدن به محصولی باکیفیت و به‌ثمرنشستن بهینه درختان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: حمایت از زنبورداران، سرمایه‌گذاری روی زنجیره تولید عسل و حفظ پوشش گیاهی مراتع، از اولویت‌های جهاد کشاورزی است، تا هم تولید عسل رونق بگیرد و هم امنیت غذایی باغ‌ها حفظ شود.

قناعتیان بیان کرد: تشکیل تعاونی زنبورداران در جهرم با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم در سال جاری این مهم محقق شود.