مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از تولید سالانه ۴۰۰ تن عسل در این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سجاد قناعتیان اظهار کرد: ۴۰ هزار کندوی زنبور عسل در این شهرستان فعال است که ضمن تولید سالانه ۴۰۰ تن عسل مرغوب از گونههای کنار، گون، چهل گیاه، اکالیپتوس و آویشن، نقشی کلیدی در گردهافشانی و افزایش بهرهوری باغات و درختان جهرم ایفا میکنند.
وی افزود: عسل جهرم با کیفیت و تنوع بالا، نه تنها نیاز شهرستان را تأمین میکند، بلکه نقشی تعیینکننده در گردهافشانی باغها و محصولات کشاورزی دارد.
قناعتیان در ادامه تصریح کرد: با توجه به وسعت سطح زیر کشت مرکبات و درختان کنار در جهرم، زنبورهای عسل عملاً بازوان توانمند باغداران در رسیدن به محصولی باکیفیت و بهثمرنشستن بهینه درختان هستند.
مدیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: حمایت از زنبورداران، سرمایهگذاری روی زنجیره تولید عسل و حفظ پوشش گیاهی مراتع، از اولویتهای جهاد کشاورزی است، تا هم تولید عسل رونق بگیرد و هم امنیت غذایی باغها حفظ شود.
قناعتیان بیان کرد: تشکیل تعاونی زنبورداران در جهرم با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم در سال جاری این مهم محقق شود.