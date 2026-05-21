رئیس جمعیت هلال‌احمر بندرماهشهر گفت: به مناسبت سالروز ازدواج مبارک حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری داوطلبان این جمعیت اقدام به کاشت نهال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فارسی‌مدان در آیین کاشت نهال که با حضور کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر بندر ماهشهر برگزار شد، اظهار داشت: این مراسم به مناسبت سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت کاشت درخت و حفظ محیط زیست، افزود: درختکاری تنها یک اقدام زیست‌محیطی نیست، بلکه صدقه جاریه و هدیه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بندرماهشهر تصریح کرد: در این مراسم تعداد ۵۰ اصله نهال از گونه‌های بومی و مقاوم در محوطه جمعیت هلال‌احمر شهرستان بندرماهشهر کاشته شد که با مشارکت اعضای داوطلب و کارکنان این جمعیت انجام گرفت.

فارسی‌مدان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک نهاد مردمی، همواره در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست گام برمی‌دارد و امیدواریم این فرهنگ نیکو در بین آحاد جامعه گسترش یابد.