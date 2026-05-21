شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با تکمیل عملیات نصب و راه اندازی ۲ دستگاه پله برقی جدید از تسهیل ورود و خروج مسافران مترو به ایستگاه شهید نواب صفوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: با تکمیل عملیات نصب و راه اندازی ۲ دستگاه پله برقی جدید، روند ورود و خروج مسافران به ایستگاه مترو شهید نواب صفوی و همچنین تردد بین خطوط ۲ و ۷ شبکه مترو تهران تسهیل خواهد شد.
این ایستگاه در تقاطع خطوط ۲ و ۷ قرار داشته و همین موضوع سبب گردیده میزان تردد در آن بیش از ایستگاههای معمولی باشد. در این راستا از سال گذشته مقرر شد ۲ دستگاه پله برقی جهت تسهیل رفت و آمد مسافران از سالن بلیتفروشی به سکوهای شمال شرقی و شمال غربی ایستگاه و بالعکس تهیه، نصب و راه اندازی شود که خوشبختانه این امر با تکمیل عملیات ساختمانی مدنظر، در خردادماه به سرانجام میرسد.
ایستگاه پرتردد شهید نواب صفوی، بین دو ایستگاه رودکی و توحید و در منطقهای متراکم و پرجمعیت (در مجاورت بزرگراه نواب و خیابان آذربایجان) قرار دارد.