به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: با تکمیل عملیات نصب و راه اندازی ۲ دستگاه پله برقی جدید، روند ورود و خروج مسافران به ایستگاه مترو شهید نواب صفوی و همچنین تردد بین خطوط ۲ و ۷ شبکه مترو تهران تسهیل خواهد شد.

این ایستگاه در تقاطع خطوط ۲ و ۷ قرار داشته و همین موضوع سبب گردیده میزان تردد در آن بیش از ایستگاه‌های معمولی باشد. در این راستا از سال گذشته مقرر شد ۲ دستگاه پله برقی جهت تسهیل رفت و آمد مسافران از سالن بلیت‌فروشی به سکو‌های شمال شرقی و شمال غربی ایستگاه و بالعکس تهیه، نصب و راه اندازی شود که خوشبختانه این امر با تکمیل عملیات ساختمانی مدنظر، در خردادماه به سرانجام می‌رسد.

ایستگاه پرتردد شهید نواب صفوی، بین دو ایستگاه رودکی و توحید و در منطقه‌ای متراکم و پرجمعیت (در مجاورت بزرگراه نواب و خیابان آذربایجان) قرار دارد.