رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاه‌های اجرایی در قبال محیط زیست، خواستار افزایش مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در گسترش پوشش گیاهی کشور شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در نشست مشترک با حمید رضا جانباز، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به تهدیدات اقلیمی به‌ویژه گسترش ریزگرد‌ها و روند فزاینده بیابان‌زایی در کشور، بر ضرورت تقویت و توسعه زراعت چوب و پوشش گیاهی تأکید کرد.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط این سازمان در حوزه توسعه درختکاری و تثبیت کانون‌های بیابانی، این اقدامات را مؤثر دانست و خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور توسعه زراعت چوب را یکی از راهکار‌های مهم در تعدیل اقلیم منطقه‌ای و کاهش فرسایش خاک برشمرد و اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر آثار زیست‌محیطی، نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی مناطق، ایجاد اشتغال و تأمین مواد اولیه چوبی مورد نیاز کشور دارد.

افلاطونی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌روی توسعه زراعت چوب، به‌ویژه در حوزه تأمین پساب مورد نیاز برای آبیاری، بر لزوم رفع موانع اجرایی و تسهیل فعالیت مجریان این بخش تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، خواستار توجه ویژه به توسعه زراعت چوب و ایفای نقش مشارکتی تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در گسترش پوشش گیاهی کشور شد.

تخصیص پساب به طرح‌های توسعه زراعت چوب، به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، کشت گونه‌های مقاوم و پربازده، پشتیبانی و تسهیل اجرای پروژه‌های زراعت چوب و نیز تعریف موضوعات قابل همکاری در قالب تفاهم‌نامه مشترک، اجرای پروژه‌های نمونه در مناطق مستعد شمال، جنوب و مرکز کشور به‌ویژه در استان‌ها و مناطق قزوین و قم، از جمله موارد مهمی بود که در این نشست مورد توجه طرفین قرار گرفت.