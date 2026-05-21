سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور اعلام کرد: بازخوانی سیره مدیریتی شهید سید ابراهیم رئیسی، میتواند الگوی عینی حکمرانی بر مدار کسب رضای الهی باشد؛ حکمرانیای که در آن، طلب قدرت جای خود را به طلب قرب الهی میسپارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور در دومین سالروز شهادت شهید سید ابراهیم رئیسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این عالم مجاهد، بازخوانی سیره علمی و مدیریتی ایشان را ضرورتی راهبردی برای تبیین الگوی «مدیر تراز انقلاب اسلامی» دانست. متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
دومین سالگرد شهادت عالم مجاهد، خادم صادق ملت و فرزند حوزههای علمیه، حضرت آیتالله سید ابراهیم رئیسی رضواناللهتعالیعلیه، فرصت تأملی دوباره در سیره علمی، مدیریتی و راهبردی آن روحانی انقلابی است؛ شخصیتی که در مکتب فقاهت و ولایت پرورش یافت و مسئولیت را نه «حق حاکمیت»، بلکه «تکلیف عبودیت و خدمت» میدانست.
آن فقید سعید، بهراستی «فرزند حوزه» بود؛ محصول تربیت علمی و اخلاقی حوزههای علمیه که نفس مسوولیتپذیری را در چارچوب «ادای دین به اسلام و مردم» تعریف میکرد. در منظومه فکری ایشان، مدیریت اسلامی چیزی جز «خدمتِ عالمانه، عادلانه و جهادی» نبود؛ از همین رو خود را «خادم مردم» میدید نه «حاکم بر مردم» و در همه شئون حکمرانی، کرامت، حقمداری و رضایت الهی را اصل قرار میداد.
ولایتمداریِ عملی، جوهره اصلی و نقطه ثقلِ سلوکِ آیتالله رئیسی بود، ولایتمداری او نه در شعار و بیان، که در متن کنشهای سیاسی و اجراییاش تبلور داشت. او با درک عمیق از جایگاه ولایت فقیه به عنوان ستون خیمه نظام، خود را سرباز مخلصِ ولایت میدانست و در تمامی تصمیمات کلان، مطیع محضِ فرامین و منویات قائد شهید عزیزمان مقام معظم رهبری (رضوان الله تعالی علیه) بود. این سبک از مدیریت، او را به الگویی از «مدیر تراز انقلاب اسلامی» بدل کرد که همواره «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود و در عینِ اتکا به قدرت الهی، در تمامی شئون مدیریتی، گوشبهفرمانِ ولی امرِ مسلمین باقی ماند.
نگاه راهبردی آیتالله رئیسی در اداره امور، ریشه در فهم عمیق از فقه حکومتی و مبانی ولایت فقیه داشت. او:
• مسئولیت را فرصت خدمت میدانست، نه میدان کسب قدرت و امتیاز؛
• حکمرانی را امانت الهی تلقی میکرد، نه ابزار برتریجویی؛
• و در پذیرش و اجرای هر مسئولیتی، همواره رضایت خداوند متعال را محور تصمیم و اقدام قرار میداد.
وی در مدیریت خود، سه ساحت اصلی را توأمان مدنظر داشت:
۱. ساحت شرعی و الهی: التزام به حدود الهی، عدالت، امانتداری و رعایت مصالح عالیه امت اسلامی؛
۲. ساحت مردمی و اجتماعی: حضور میدانی، شنیدن درد مردم، توجه ویژه به محرومان و مستضعفان، و پرهیز از تشریفات؛
۳. ساحت راهبردی و تمدنی: نگاه بلندمدت به تقویت ارکان نظام، افزایش اقتدار ملی و زمینهسازی برای تحقق دولت کریمه مهدوی ارواحنافداه.
سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور ضمن گرامیداشت دومین سالگرد شهادت این خادم صادق انقلاب اسلامی، بر این باور است که تبیین ابعاد علمی، اخلاقی و بهویژه «ولایتمداری عملی» ایشان، یک ضرورت راهبردی است. بازخوانی سلوک آن شهید خدمت، میتواند الگوی عینی «حکمرانی بر مدار کسب رضای الهی» باشد؛ حکمرانیای که در آن، طلب قدرت جای خود را به طلب قرب الهی، و دنیاطلبی به خدمت بیمنت به خلق خدا میسپارد.
از درگاه خداوند متعال علو درجات و حشر با اولیای الهی مسئلت داریم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور