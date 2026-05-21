پخش زنده
امروز: -
در آستانه پایان سال تحصیلی و اتمام فعالیتهای طرح گسترش سواد آبی، طی مراسمی از تیم برتر گروه پسران مسابقه مناظره دانش آموزی، تقدیر به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که در محل اداره آموزش و پرورش مهریز برگزار شد، از اعضای تیم «امید» دبیرستان آیتالله کاشانی منطقه مهریز، مدیر و دبیر راهنمای این مجموعه با اهدای لوح سپاس و جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد.
تقوی کولیوند، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای ضمن تشکر از همراهی جامعه فرهنگیان استان در اجرای طرحهای فرهنگسازی نظیر «داناب» و «گسترش سواد آبی» گفت: هدف از اجرای این طرحها، افزایش سواد آبی و همچنین شناسایی و ارتقای مهارتهای فردی دانشآموزان در جهت پرورش نسلی حساس به آب و منابع آبی است.
بیبی فاطمه حسینیزاده، مدیر اجرایی طرح گسترش سواد آبی یزد نیز ضمن اشاره به استقبال دانشآموزان دوره دوم متوسطه از این مسابقه اظهار داشت: پنجمین دوره رقابتهای مناظره دانشآموزی با حضور ۱۶ تیم از گروه دختران و ۸ تیم از گروه پسران برگزار شد و در پایان از گروه پسران، تیم «امید» از دبیرستان آیتالله کاشانی منطقه مهریز و تیم «کویر» از دبیرستان ابوذر منطقه ابرکوه به ترتیب حائز کسب مقام قهرمانی و نایب قهرمانی شدند.
ابراهیم پیمانفر، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز هم ضمن ابراز خرسندی از حضور و مشارکت فعال دانشآموزان مهریز با اشاره به تاثیر و لزوم اجرای طرحهای فرهنگسازی برای دانشآموزان مقطع متوسطه، بر گسترش اجرای این طرح در سایر مقاطع تحصیلی تاکید کرد و گفت: برگزاری رقابتهایی نظیر مسابقه دانشآموزی، ابزاری برای کشف استعدادهای بالقوه دانشآموزان و زمینهساز شکوفایی اینگونه مهارتها است.