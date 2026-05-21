مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از اجرای مرحله نخست طرح احیا و مرمت قلعه بدلبو ارومیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: فاز نخست احیا و مرمت قلعه بدلبو ارومیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال تکمیل است.

مرتضی صفری به همراه معاونان اداره‌کل به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در راستای پیگیری دقیق پروژه‌های حفاظتی و توسعه‌ای، از روند عملیات مرمت و احیای قلعه تاریخی بدلبو ارومیه بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: این بازدید میدانی با هدف بررسی پیشرفت فیزیکی کارگاه‌های مرمت و ارزیابی انطباق عملیات اجرایی با استاندارد‌های حفاظتی انجام شد تا اطمینان حاصل شود که این اثر تاریحی با دقت و ظرافت لازم بازسازی می‌شود.

مرتضی صفری ضمن تجلیل از اقدامات سرمایه‌گذار برای حفاظت از این اثر تاریخی و تلاش‌های تیم‌های فنی و کارشناسان مرمت، بر اهمیت استراتژیک قلعه بدلبو به عنوان یکی از برجسته‌ترین نماد‌های تمدنی و دفاعی منطقه تأکید کرد و افزود: این قلعه، با برخورداری از ویژگی‌های معماری منحصر‌به‌فرد، نیازمند مدیریت هوشمندانه و اجرای دقیق برنامه‌های مرمت است تا بتواند علاوه بر حفظ اصالت تاریخی، نقش مهمی در زنجیره گردشگری استان با کاربری بوم‌گردی ایفا کند.

او در بخشی از اظهارات خود به مسائل مالی و اجرایی پروژه اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر، اولویت اصلی و تمرکز اصلی تیم‌های اجرایی، بر تکمیل موفقیت‌آمیز فاز نخست پروژه احیای قلعه بدلبو است.

صفری تصریح کرد: ما برنامه‌ریزی دقیق انجام داده‌ایم که با پیشرفت محسوس فاز‌های اجرایی و رسیدن به نقاط عطف تعیین‌شده، تسهیلات و بودجه‌های لازم برای گسترش مراحل بعدی پروژه با سرعت بیشتری اختصاص یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه این اداره‌کل در تمامی مراحل، از تامین نیروی متخصص تا تأمین منابع مالی، پشتیبان این پروژه بزرگ مرمتی با مشارکت بخش خصوصی در ارومیه هستند و گفت: تکمیل این پروژه نه تنها به حفظ یک اثر باستانی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازدید گردشگران، منجر به رونق اقتصادی و تقویت هویت فرهنگی در ارومیه و آذربایجان غربی خواهد شد.