پس از پیگیریهای رسانهای در خصوص خطرات و خرابیهای جاده نجفآباد در محدوده ماسهشویی، راهداری اقدامات اولیه و زیرسازی را به اتمام رسانده و پروژه را برای تکمیل عملیات به شهرداری تحویل داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هفته گذشته، در گزارشی به وضعیت نامناسب و خطرات جاده نجفآباد در محدوده ماسهشویی پرداخته شد. این مسیر پرتردد به دلیل عرض کم و ناایمن بودن، همواره موجب گلایه رانندگان و اهالی منطقه بوده است.
در پی انتشار گزارش مذکور، مسئولان شهرداری و راهداری از آغاز یک کار مشترک برای ساماندهی این محور خبر داده بودند. اکنون، اداره راهداری اقدامات مربوط به حوزه خود شامل زیرسازی را به اتمام رسانده و پروژه را برای ادامه عملیات به شهرداری تحویل داده است.
با توجه به حجم بالای تردد خودروها در این محور، آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی توسط شهرداری میتواند از بروز آسیب مجدد به زیرسازی انجامشده جلوگیری کند. این مطالبه که ابتدا با پیگیری رسانه مطرح شد، اکنون وارد مرحله اقدام مسئولانه دستگاههای اجرایی شده و انتظار میرود با تکمیل عملیات، شاهد ارتقاء ایمنی و تسهیل تردد در این جاده باشیم.