



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس از آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری با هدف کنترل قیمت‌ها و آرام‌سازی بازار خبر داد.

این اقدام با هدف کمک به آرامش بازار و کاهش فشار بر خانوار‌ها آغاز شده و در شرایط نیاز بازار به مداخله، از ذخایر دولتی استفاده می‌شود.

تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلی در کنترل قیمت‌هاست و دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و اتاق اصناف در حوزه نظارت بر بازار همکاری دارند.

قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و این محصول با نرخ مصوب و ملی در سطح استان در حال توزیع است .

مدیریت ذخایر و توزیع به‌موقع اقلام پروتئینی نقش مهمی در ایجاد آرامش بازار و دسترسی مناسب مردم دارد.

ذخایر این محصول به‌صورت مستمر مدیریت می‌شود و در صورت کاهش تولید، از این ذخایر برای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.