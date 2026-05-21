پخش زنده
امروز: -
توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب ، تنظیم بازار در فارس آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس از آغاز توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری با هدف کنترل قیمتها و آرامسازی بازار خبر داد.
این اقدام با هدف کمک به آرامش بازار و کاهش فشار بر خانوارها آغاز شده و در شرایط نیاز بازار به مداخله، از ذخایر دولتی استفاده میشود.
تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلی در کنترل قیمتهاست و دستگاههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و اتاق اصناف در حوزه نظارت بر بازار همکاری دارند.
قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ منجمد ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و این محصول با نرخ مصوب و ملی در سطح استان در حال توزیع است .
مدیریت ذخایر و توزیع بهموقع اقلام پروتئینی نقش مهمی در ایجاد آرامش بازار و دسترسی مناسب مردم دارد.
ذخایر این محصول بهصورت مستمر مدیریت میشود و در صورت کاهش تولید، از این ذخایر برای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.