مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ۹ تن مرغ زنده قاچاق و بدون مجوز به ارزش ۲۲ میلیارد ریال در شهرستان دلفان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، دو دستگاه کامیون حامل ۹ تن مرغ زنده بدون مجوز حمل را شناسایی و توقیف کردند.

بر اساس این گزارش، این خودرو‌ها پس از توقیف و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌صلاح، به کشتارگاه منتقل شد.

کارشناسان، ارزش محموله توقیفی را بیش از ۲۲ میلیارد ریال برآورد کردند.