\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f3 \u0648 \u06f2\u06f6 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0646\u0633\u0628\u062a\u0627 \u0634\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f\n\u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0648 \u06f6 \u062f\u0647\u0645 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f2\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u0631\u06af\u0647\u0627\u0646 \u0642\u0634\u0645 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0647\u0631\u062f\u0627\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u062f\u0631\u06af\u0647\u0627\u0646 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a.\n\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u0628\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0634\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0644\u0627\u0641\u062a \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0642\u0634\u0645 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f\n\u00a0