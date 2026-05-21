به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا محمدی در برنامه صف اول گفت: ۲۱۰ هزار نفر در آزمون سراسری و ۲۰۰ هزار نفر برای ورود به دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت نام کرده اند که بخشی از این افراد برای هر دو آزمون ثبت نام کرده اند.

سؤال : مهمترین موضوعی که خیلی از خانواده ها از آن دغدغه و نگرانی دارند موضوع آزمون سراسری و کنکور است که البته این آزمون با آزمون اختصاصی پذیرش معلم ها در سال 1405 همزمان شده است. روند آزمون سراسری را بفرمایید الان در چه مرحله ای است؟

محمدی : اول اشاره ای به چند نکته راجع به ضرورت و فلسفه سنجش و پذیرش اشاره می کنم. ما در دوره فعالیت جدید در سازمان سنجش آموزش کشور اعتقاد داریم که سازمان سنجش آموزش کشور می تواند موتور محرک و جهت دهنده به توسعه پایدار و همه جانبه کشور باشد. بر این اساس شعاری که انتخاب کرده ایم، عنوان کرده ایم مشارکت در پیشرفت و تعالی کشور از طریق بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی. تصور کنید نظام های آموزشی کشورهای مختلف در جهان را نگاه کنید، بعنوان مثال کشورهای حوزه اسکاندیناوی یکی از بهترین نظام های آموزشی را دارند. وقتی که این را تحلیل می کنیم، می بینیم بهترین نظام سنجش چه سنجش پیشرفته تر و چه نظام سنجش و ارزشیابی آموزشی را دارند. بنابراین بین موفقیت یک نظام آموزشی و موفقیت و کیفیت نظام سنجش و پذیرش یک ارتباط معنادار و بامفهومی را می توانید ایجاد کنید. بر این اساس ما این شعار را انتخاب کرده ایم، مأموریت های خودمان را تعیین کرده ایم. نکته اینکه درست است که سازمان سنجش یک سازمان و یکی از معاونت های وزارت علوم است اما تعاملات بسیار زیادی را با نهادهای زیادی خارج از حوزه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دارد. ما با بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای دیگر ارتباط داریم، نتایج تصمیم ها و برنامه هایی که دارند بر برنامه های سازمان سنجش آموزش کشور تأثیرگذار است. ما به صورت مستقیم هر سال با 5 میلیون متقاضی سروکار داریم و با چیزی حول و حوش 25 میلیون نفر ارتباط داریم. چالشی که ما در سازمان داریم و البته بعنوان یک منشور اخلاقی این را پذیرفته ایم، با توجه به تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی که کنکور سراسری در آینده شغلی افراد دارد و تراکم آمال و آرزوهای والدین در این حوزه خودش را نشان می دهد. هر آنچه که والدین دوست داشتند که در آن حوزه تحصیل کنند این را از فرزندان شان می خواهند، این حساسیت کنکور سراسری را تا یک مقداری زیاد کرده است. از یک طرف تأثیرات نظام آموزشی پیش از دانشگاه، این هم یکی از آن مقولاتی است که کنکور را حساس می کند. بعنوان مثال من محمدی که دیپلم گرفته ام آیا غیر از کنکور راه دیگری برای من است یا اینکه لزوماً باید در کنکور شرکت کنم، چرا باید یک میلیون و خورده ای متقاضی و فارغ التحصیل نظام آموزش عمومی همه باید کنکور شرکت کنند، آیا غیر از شرکت در کنکور و دانشگاه راههای دیگری برای کمک اینها به پیشرفت و توسعه کشور وجود ندارد. پس یکسری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد که اینها کنکور را برای جامعه حساس کرده است. بنابراین پیامدهای آزمون سراسری یکی جهت دهی به آینده علمی و فنی کشور است. کنکور سراسری به نظر من دومین رویداد مهم کشور بعد از انتخابات است که با یک نظم و انضباط خاصی، حدود یک میلیون و 200 متقاضی را در یک بازه زمانی با همکاری نهادهای بسیار زیادی راهبری می کنیم که دقیقاً بعنوان مثال محمدی در استان سیستان و بلوچستان در فلان مدرسه بر سر فلان صندلی بنشیند و بسته شخصی سازی خودش را تهیه کند، این از یک نظم و انضباطی صحبت می کند که قطع به یقین پشت این نظم یک سیستم بسیار منسجم و باتلاش دارد کار می کند که این اتفاق رخ بدهد.

سؤال : یک فرآیند علمی و تخصصی است که شما و همکاران شما انجام می دهید، ضمن اینکه خانواده ها هم برای فرزندان شان تأکید دارند چون روند علمی فرزندان شان از اینجا به بعد تثبیت خواهد شد؟

محمدی : در راستای این صحبت شما، کاری که در سازمان بعنوان اصل اعتقاد داریم که باید رعایت شود، سه اصل است که اگر همه نهادهای کشور بتوانند روی آن تأکید کنند به نظر من می توانیم بگوییم مأموریت و اهداف شان را به نحو مطلوبی محقق کرده اند. اولین اصل، اصل شفافیت است، شفافیت در اطلاع رسانی، شفافیت در برگزاری آزمون ها در اعلام نتایج آزمون ها که مردم و مخاطبان کاملاً در جریان فعالیت های سازمان قرار بگیرند. دومین مسئله ای که روی آن تأکید داریم، بحث مسئولیت پذیری است، مسئولیت کار خودمان را بپذیریم علی رغم اینکه خیلی از اتفاقاتی که می افتد خارج از حوزه اختیارات ما است و به ما تحمیل می شود و بعد هم بتوانیم پاسخ بدهیم. من درخصوص ویژگی های آزمون همه را فاکتور می گیرم، یک نکته را اشاره می کنم و آن هم بحث عدالت است. یکی از آن مقولاتی است که تمام نظام های آموزشی جهان روی این تأکید دارند. ما احساس می کنیم باید با متقاضیان آزمون ها باید منصفانه برخورد شود و شرایط یکسانی را در سطح کشور فراهم کنیم تا همه بتوانند در آزمون شرکت کنند. انتظار من بعنوان مسئول سازمان و بعنوان یک کارشناسی که دانشجوی حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی هستم این است که سیاست ها و قوانین بالادستی باید مبتنی بر دانش و تجربیات ملی و تجربیات جهانی در این حوزه باشد. علم سنجش یک علمی است که الان دارند در حوزه دکترا و فوق دکترا در این حوزه دارند مدرک صادر می کنند، دانشگاهیان این را بعنوان یک رشته تخصصی پذیرفته اند. اصلی که به آن اعتقاد داریم اینکه اصل استمرار و ثبات در قوانین و مقررات و اصل پیش بینی پذیری برای دانش آموز ما است که بتواند برنامه ریزی کند قوانین و مقررات از یک نظم و انضباط و ثبات خوبی برخوردار شوند و بتواند یک برنامه ریزی حداقل چهار ساله ای را برای کنکور داشته باشد.

سؤال : این نظمی که اشاره می کنید بالاخره با توجه به شرایطی جنگی که در آن بودیم قدری بهم ریخته است، چیز طبیعی است و قابل درک است و همه مخاطبان که با آزمون های سراسری در سال 1405 سروکار دارند اینها را می دانند. ثبت نام آزمون سراسری که آغاز شده است را بفرمایید؟

محمدی : می خواستم نکاتی راجع به کنکوری که در چین دچار چالش هایی شده است را بگوییم که در یک برنامه دیگر عرض خواهم کرد. در چین کنکور گائوکائو را داریم و در کره جنوبی کنکور سائونگ را داریم و فقط ما نیستیم که کنکور برگزار می کنیم، تمام کشورها این را دارند و ما مطالعات جامعی انجام داده ایم و تنوعی از آزمون ها را برگزار می کنیم. نکته اینکه دانشی که به آن رسیده ایم به دانش زیستی رسیده ایم واقعاً کم از کشورهای دیگر نداریم. شاید یکی از مسائل ما این است که در کشورهای دیگر یک تقسیم کار ملی صورت گرفته است، یعنی مشخص است که آن حوزه فقط سیاستگذاری انجام می دهد، یک حوزه قانونگذاری را انجام می دهد و فرآیند علمی و اجرایی را کاملاً به نهاد تخصصی واگذار کرده اند و بقیه در آن حوزه ورود پیدا نمی کنند. اگر حساب کنید 13 میلیون و 148 هزار نفر در آزمون کنکور سراسری چین با یک نظم خاصی شرکت می کنند ببینید چه اتفاقی در کشور می افتد. طبق اطلاع رسانی که ما به صورت گسترده انجام داده ایم و رسانه ملی هم در این زمینه با ما همکاری لازم را داشت، ثبت نام آزمون سراسری را از 27 اردیبهشت ماه شروع کرده ایم و تا دوم خردادماه ادامه دارد.

سؤال : امکان تمدید آن وجود دارد؟

محمدی : با توجه به شرایط، وضعیت ثبت نام کننده ها طبق آخرین آمار چیزی در حدود در حوزه کنکور 210 هزار نفر از 27 اردیبهشت تا الان ثبت نام کرده اند و فرهنگیان هم چیزی حول و حوش 200 هزار نفر، یعنی در مجموع 313 هزار نفر تا به امروز ثبت نام کرده اند.

سؤال : چون آزمون پذیرش اختصاصی پذیرش دانشجو معلم های 1405 هم ثبت نام شان آغاز شده است؟

محمدی : بله. نکته اینکه متقاضیان کنکور سراسری لازم است به درگاه سازمانسنجش مراجعه کنند در این باز زمانی 27 اردیبهشت ماه تا 2 خردادماه و با مطالعه دفترچه راهنما که خیلی این دفترچه راهنما را خیلی کاربر محور کرده ایم، قبلاً 200 تا 300 صفحه بود شاید متقاضیان با توجه به سن و سال شان از آن دفترچه گریزان بودند. این را خیلی کابرمحور کرده ایم، عملیاتی کرده ایم، تقسیم بندی خاصی دارد، خواهش می کنم این را ملاحظه کنند و بر این اساس مستندات لازم را فراهم کنند و ثبت نام کنند. اگر هم نیاز باشد قطع به یقین ما این را تمدید خواهیم کرد. درخصوص زمان برگزاری آزمون سراسری به محض فراهم شدن شرایط و شرایط استیبل باشد و اطمینان حاصل کنیم که افراد بدون استرس می توانند سر جلسه آزمون بنشینند، حتماً این را اطلاع رسانی می کنیم، همانطور که مقام محترم وزارت علوم، آقای دکتر سیمایی هم عنوان کردند بین 20 تا 30 روز بعد از برگزاری آزمون نهایی پایه یازدهم و دوازدهم توسط آموزش و پرورش ما کنکور را برگزار خواهیم کرد.

سؤال : پس الان در مورد زمان آن هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است؟

محمدی : برنامه ریزی ها انجام شده است، تمام دستورالعمل ها جاری و ساری و بروز انجام می دهیم. 60 درصد از نمره آزمون کنکور و 60 درصد سوابق تحصیلی و 40 درصد نمره کنکور است. نتیجه امتحانات نهایی مهم است، به محض اینکه امتحانات نهایی برگزار شود و ما زمانی را دراختیار دانش آموزان قرار بدهیم تا فرصتی برای مطالعه داشته باشند، حتماً زمان برگزاری کنکور را اعلام خواهیم کرد. قرار بر این بود که آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم به صورت مجزا از کنکور سراسری برگزار شود بنابراین ما ثبت نام ها را انجام داده بوده بودیم و قرار بود 17 و 18 اردیبهشت ماه این آزمون برگزار شود. اتفاقی که افتاد با توجه به شرایطی که کشور در آن است ما حدود 500 هزار متقاضی که آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم را دارد یکبار و یک میلیون متقاضی کنکور را می خواستیم دو بار در کشور برای برگزاری آزمون اینها را دعوت کنیم. چه اتفاقی افتاده است، فقط یک دفترچه اختصاصی متفاوت از تمام گروه های آزمایشی بین هر دو آزمون، بنابراین تصمیمی که ما گرفتیم پیشنهادی که دادیم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شد اینکه هر دو آزمون یکبار برگزار می شود، مزیت آن هم این است که یک دفترچه اختصاصی پذیرش دانشجو معلم را که بحث سنجش استعدادهای معلمی و تعلیم و تربیت اسلامی است، دراختیار عزیزانی که صرفاً متقاضی آزمون پذیرش دانشجو معلم هستند قرار خواهیم داد و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

سؤال : یک نکته اینکه اشاره کردید پیش از این ثبت نام ها درخصوص آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم صورت گرفته است، اما از 27 اردیبهشت ماه مجدداً سامانه باز است برای اینکه ثبت نام صورت بگیرد، آنهایی که ثبت نام کرده اند باید دوباره ثبت نام کنند؟

محمدی : عزیزانی که قبلاً ثبت نام کرده اند، اگر متقاضی همان آزمون به صورت خاص صرفاً پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی هستند نیازی به ثبت نام در این مرحله را ندارد. اگر متقاضی هستند که هم در این آزمون شرکت کنند و هم در کنکور سراسری شرکت کنند حتماً باید در این آزمون شرکت کنند. یا اگر به هر صورتی قبلاً فرصت نداشتند در آزمون اختصاصی دانشجو معلم ثبت نام کنند، الان می توانند در این آزمون اختصاصی دانشجو معلم ثبت نام کنند. یک زمانی می خواهند گروه های آزمایشی شان را تغییر بدهند، قبلاً تجربی بوده است، الان ریاضی است، این امکان برای آنها فراهم شده است که گروه آزمایشی شان را تغییر بدهند. اگر گروه آزمایشی شان را در آزمون اختصاصی دانشجو معلم تغییر دادند، گروه آزمایشی منتخب شان با گروه آزمایشی کنکور سراسری باید یکسان باشد، نکته بعدی اینکه متقاضیان ما نمی توانند همزمان از سه گروه اصلی یعنی تجربی، علوم انسانی و ریاضی نمی توانند دو یا سه تا را انتخاب کنند و فقط باید یک گروه را انتخاب کنند در گروه های شناور، گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی هم باید یک آزمون را انتخاب کنند چون اینها به صورت همزمان برگزار می شوند. یعنی یک گروه اصلی و یک گروه شناور را می توانند انتخاب کنند. اگر فردی الان دوست دارد که صرفاً کنکور را شرکت کند و نمی خواهد فرهنگیان شرکت کند، می تواند گروه آزمایشی اش را تغییر بدهد بنابراین پرداخت هزینه صورت نمی گیرد و فقط تغییر گروه را خواهد داشت. امکانات خوبی در جابجایی را درنظر گرفته ایم بنابراین این امکان برای آنها فراهم است که یا کنکور شرکت کنند، یا هر دو را شرکت کنند یا تغییر گروه آزمایشی را داشته باشند.

سؤال : آنچه که قطعی است اینکه داوطلبانی که می خواهند آزمون سراسری شرکت کنند حتماً باید ثبت نام را انجام بدهند؟

محمدی : بله چون این آزمون برای پذیرش در تمامی دوره ها اعم از روزانه و غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور است، حتماً عزیزانی که متقاضی کنکور سراسری هستند باید ثبت نام کنند و عزیزانی که در دانشگاه متقاضی پذیرش در رشته های با آزمون دانشگاه آزاد هستند حتماً باید در این آزمون شرکت کنند، پس دانشگاه آزادی عزیز هم باید حتماً در این آزمون در این بازه زمانی ثبت نام کنند. تصور من این است که یک بحث به سوابق تحصیلی برمی گردد، براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پایه یازدهم و دوازدهم تأثیر 60 درصدی دارد. تمامی متقاضیانی که به هر دلیلی نمره آزمون نهایی پایه یازدهم و دوازدهم را ندارند، باید حتماً شرکت کنند و نمرات پایه یازدهم در آزمون نهایی و بتوانند 60 درصد این را به دست بیاورند. اگر عزیزی شرکت نکند نمره آن درس صفر لحاظ می شود و در تراز نمره صفر لحاظ می شود.

سؤال : برای آزمون سمپاد چه اتفاقی می افتد؟

محمدی : سمپاد براساس برنامه ای که ما پیش بینی کرده ایم از 28 اردیبهشت ماه ثبت نام شروع شده است و تا 13 خردادماه چندین مرحله تمدید کرده ایم. چون اولین بار است که آزمون سمپاد توسط سازمان سنجش برگزار می شود. واقعاً یک نظام جامع و کاملی را برای این ایجاد کرده ایم، برای اولین بار دفترچه پذیرش و ثبت نام در آزمون سمپاد در چارچوب دفترچه سازمان تهیه کرده ایم. ما تا روز چهارشنبه آخرین مرحله ثبت نام را چندین مرحله علی رغم اینکه زمان نداشتیم تمدید کرده ایم، فایل بسته شده است و داریم کارهای حوزه سازی را انجام می دهیم، به محض فراهم شدن شرایط حتماً آزمون را در زمان مناسب برگزار خواهیم کرد. نکته اینکه حتماً هرگونه اطلاعات را صرفاً از درگاه سازمان آموزش کشور پیگیری کنند، درگاه های زیادی هستند، اطلاعاتی را عنوان می کنند که از نظر ما مورد تأیید نیستند و فقط به درگاه سازمان سنجش مراجعه کنند. نکته بعدی اینکه برای آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام انجام داده بودیم، قرار بود اردیبهشت ماه برگزار شود، کارهای آن انجام شده است، به محض فراهم شدن شرایط، آزمون را برگزار خواهیم کرد. درخصوص دکترا ثبت نام انجام شده است، نتایج اولیه را اعلام کرده ایم، انتخاب رشته ها صورت گرفته است، الان از اواخر اردیبهشت ماه دانشگاه ها یک ماه فرصت دارند که مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری را انجام بدهند و براساس آن نتایج را به سازمان اعلام می کنند و در زمان مناسب نتایج آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد و چالش خاصی را در این زمینه در حوزه دکترا نداریم.

سؤال : توصیه های شما به داوطلبان آزمون سراسری چه است؟

محمدی : نکته اینکه از رسانه ملی و از خیلی از شبکه ها این بیان شده است. نکته اول اینکه ما در طراحی آزمون و در طراحی سؤالات مبنای ما کتاب های درسی و آن سرفصل هایی است که با وزارت آموزش و پرورش به جمع بندی رسیده ایم، خارج از کتاب سؤالی طرح نمی شود. بنابراین در این بازه زمانی تمرکزمان را بر این گذاشته ایم روی اینکه بهترین سؤالات با بالاترین کیفیت را طراحی کنیم و امسال شاهد سؤالات متفاوت تر با سال های قبل خواهیم بود، بسیار براساس اصول سنجش و اندازه گیری طراحی شده است، سؤالات استاندارد خواهند بود تا بتوانیم دانش تحصیلی آنها را بسنجیم. تأکید دارم اطلاعات را فقط از درگاه سازمان سنجش آموزش کشور بگیرند، به جاهای دیگر مراجعه نکنند. سه چهار تارنما ایجاد شده است، آرم سازمان را ایجاد کرده اند و اطلاعاتی می دهند که اینها باعث سردرگمی و استرس دانش آموزان خواهد شد که اینها رصد خواهند شد و با آنها برخورد می شود. خواهش من این است که الان فرصت بسیار خوبی است، از این فرصت استفاده کنند و درس ها را مرور کنند، اتفاق خاصی نیفتاده است، ما در اولین فرصتی که شرایط فراهم باشد آزمون را با بالاترین کیفیت برگزار خواهیم کرد. ما از پارسال شبکه ملی اجرا و حفاظت آزمون را طرح ریزی کرده ایم، شبکه استانی را طرح ریزی کرده ایم، این نوع آوری است که در برگزاری صورت گرفته است خیال متقاضیان راحت باشد که آزمون با بالاترین کیفیت و بالاترین امنیت در سطح کشور برگزار خواهد شد.