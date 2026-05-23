ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت؛
گردهمایی مراقبین سلامت و سفیران محیطیار در گچساران
مراقبین سلامت و سفیران محیطیار در گچساران با هدف برنامه ریزی برای صیانت از محیطزیست گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس محیط زیست گچساران گردهمایی مراقبین سلامت و سفیران محیطیار در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و ارتقای سلامت جامعه محلی برگزار شد.
امین حسینی افزود: در این مراسم، ضمن تبیین اهمیت نقش آموزش در حفظ منابع طبیعی، از مراقبین سلامت که در حوزه محیطزیست فعالیتهای شاخصی داشتند، تجلیل شد.
وی ادامه داد: در این گردهمایی و با توجه به اهمیت رویداد قصه نویسی با عنوان «مأموریت ماکان»، کارگاه آموزشی و توجیهی طرح «سفیران محیطیار» با بهرهگیری از دانش اساتید و کارشناسان برگزار شد.
رئیس محیط زیست گچساران افزود: در این کارگاه، ضمن بررسی ابعاد مختلف حفاظت از محیطزیست، جزئیات اجرایی این پویش ملی برای شرکتکنندگان تشریح شد.
مرضیه قنواتیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران نیز با تأکید بر نقش کلیدی مراقبین سلامت و سفیران محیطیار و حساسیت طرح ملی «مأموریت ماکان»، از مراقبین سلامت و مدیران مدارس خواست اجرای این برنامه را بهطور جدی در اولویت قرار دهند.
رویداد «مأموریت ماکان» مسابقه قصهنویسی محیطزیستی ویژه دانشآموزان محیطیار است.