به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس محیط زیست گچساران گردهمایی مراقبین سلامت و سفیران محیط‌یار در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و ارتقای سلامت جامعه محلی برگزار شد.

امین حسینی افزود: ​در این مراسم، ضمن تبیین اهمیت نقش آموزش در حفظ منابع طبیعی، از مراقبین سلامت که در حوزه محیط‌زیست فعالیت‌های شاخصی داشتند، تجلیل شد.

وی ادامه داد: در این گردهمایی و با توجه به اهمیت رویداد قصه نویسی با عنوان «مأموریت ماکان»، کارگاه آموزشی و توجیهی طرح «سفیران محیط‌یار» با بهره‌گیری از دانش اساتید و کارشناسان برگزار شد.

رئیس محیط زیست گچساران افزود: در این کارگاه، ضمن بررسی ابعاد مختلف حفاظت از محیط‌زیست، جزئیات اجرایی این پویش ملی برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.