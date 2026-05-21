پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر فروپاشی هیمنه نظامی آمریکا در تقابل با اراده دفاعی ایران گفت: دشمن به دنبال استفاده از فشار معیشتی به عنوان ابزاری برای تحمیل مذاکره است و خنثیسازی این سناریو، نیازمند نظارت دقیق بر بازار و هوشیاری ملی در برابر ماجراجوییهای جدید واشنگتن در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فداحسین مالکی با اشاره به اهمیت مفاد فایل صوتی سوم رئیس مجلس، پیرامون تحرکات نظامی آمریکا علیرغم ادعای آتشبس، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که هیمنه ابرقدرتی آمریکا در مواجهه با اراده جمهوری اسلامی ایران با چالشی بنیادین روبهرو گشته؛ این شکست ابعادی گسترده دارد که حتی تحلیلگران ارشد در آمریکا و اروپا نیز ناگزیر به اعتراف به آن شدهاند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با نقد نگاه تجهیزاتمحور غرب افزود: سالها از آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی یاد میشد، اما این تصویر، بیش از آنکه برآمده از نبوغ، درایت و تدبیر جنگی باشد، حاصل تبلیغات پرطمطراق پیرامون ماشینآلات نظامی بود. در واقع، ابهت ادعایی آنها در میدان عمل، فرسنگها با واقعیت موجود فاصله داشت.
وی با اشاره به حوادث اخیر خاطرنشان کرد: در تقابل نظامی با ایران، وقایعی ثبت شد که در هیچیک از نبردهای کلاسیک آمریکا، از ویتنام گرفته تا افغانستان، تکرار نشده بود. سران واشنگتن که پس از وقایع ونزوئلا دچار غرور وسرمستی سیاسی شده بودند، تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند بود؛ اما در این میدان به معنای واقعی کلمه «میخکوب» شدند.
مالکی در ادامه افزود: ارتش آمریکا در دریا با قدرتنمایی نیروهای مسلح ایران پس زده شد و در آسمان نیز شاهد سقوط پیشرفتهترین و گرانقیمتترین پرندههای جاسوسی خود بود. اما اوج این تحقیر در جنوب اصفهان رقم خورد؛ جایی که پیش از ورود نیروهای کلاسیک ارتش و سپاه، دلاورمردان غیور کهگیلویه و بویراحمد در کنار تکاوران شجاع نیروی انتظامی، چنان ضربشست پشیمانکنندهای به نیروهای متخاصم نشان دادند که یک تحقیر تاریخی و سیاسی همیشگی برای کاخ سفید به یادگار ماند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به شکست آمریکا در جنگ نرم و طرح های اجتماعی تصریح کرد: دشمن با تمام توان به دنبال برهم زدن نظم اجتماعی و سیاسی ایران و ایجاد آشوبهای داخلی بود، اما ایستادگی هوشمندانه ملت ایران به مدت بیش از ۷۰ روز در میدان، این نقشه را نیز به یک شکست مفتضحانه سیاسی مبدل کرد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به افول جایگاه اقتصادی واشنگتن گفت: امروزه رفتارهای غیرمنطقی و ندانمکاریهای فردی، چون ترامپ، آمریکا را در انزوای کامل و در «گوشه رینگ» قرار داده است؛ تا جایی که حتی متحدان منطقهای مثل قطر نیز در رفتاری معنادار، خواستار پس گرفتن هدایای دیپلماتیک خود شدند. بر اساس دادههای مراکز تحقیقاتی بینالمللی، اکنون چین با عبور از آمریکا به قدرت اول اقتصاد جهان تبدیل شده و این به معنای پایان قطعی دوران ابرقدرتی فکری، تاکتیکی و نظامی ایالات متحده در جهان است.
وی در ادامه با تشریح راهبرد «فشار حداکثری» دشمن، به سناریوی محاصره دریایی و نقض آتشبس یکطرفه از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: هدف اصلی واشنگتن از ایجاد بنبستهای دریایی، اعمال فشار مضاعف بر معیشت مردم و بهرهبرداری سیاسی از نارضایتیهای اقتصادی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: هرچند شخص رئیسجمهور و معاون اول ایشان به صورت میدانی پیگیر مسائل هستند، اما متأسفانه در بخشی از بدنههای تیم اقتصادی دولت، اراده جدی برای کنترل و نظارت بر قیمت اقلام داخلی و کالاهای وارداتی دیده نمیشود.
مالکی تأکید کرد: دستگاههای نظارتی و اجرایی باید با برخورد قاطع، مانع از پیشروی این سناریوی دشمن شوند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، هدف نهایی این فشارها را اجبار ایران به بازگشت به میز مذاکره دانست و تصریح کرد: آمریکاییها هنوز درک نکردهاند که فرهنگ ایرانی تابع فشار نیست و هرگونه تهدید، نتیجه معکوس دارد. این رویکرد خصمانه، نه تنها ایران را به مذاکره ترغیب نمیکند، بلکه فاصله تهران را با هرگونه گفتوگو بیشتر از گذشته خواهد کرد.
وی با اشاره به حضور دیپلماتهای پاکستانی در تهران خاطرنشان کرد: ما در گفتوگو با دوستان پاکستانی صراحتاً اعلام کردیم که فشارهای آمریکا همواره نتیجه معکوس داشته است؛ آنها نیز با توجه به اشتراکات فرهنگی، این واقعیت را درک کرده و به ترامپ منتقل کردهاند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی حاکم بر روابط بینالملل گفت: قرار داشتن در شرایط «نه جنگ و نه صلح» وضعیت مطلوبی نیست و متأسفانه رفتارهای آمریکا در تنگه هرمز، امیدها برای بازگشت به میز مذاکره را کمرنگ و احتمال بازگشت به درگیریهای مجدد را تقویت کرده است. واشنگتن با برهم زدن آرامش این منطقه راهبردی، شرایط را بیش از پیش پیچیده و بغرنج کرده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در واکنش به هرگونه ماجراجویی احتمالی از سوی واشنگتن، با اشاره به هوشیاری کامل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران با تجربه از بدعهدیهای مکرر آمریکا، هیچگاه به وعدههای آتشبس اعتماد نکرده و در تمام این مدت در آمادگی کامل بهسر برده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه وقوع هرگونه درگیری، پیامدهای جدید و خطرناکی برای آمریکا و حامیانش خواهد داشت، تصریح کرد: در صورت بروز جنگ، نوع و سطح حملات ایران نسبت به گذشته کاملاً متفاوت خواهد بود؛ این نبرد محدود باقی نخواهد ماند و ابعاد آن به شکلی فراگیر، بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خواهد کرد، بهگونهای که یادآور ابعاد جنگهای جهانی خواهد بود.
مالکی با هشدار به رئیسجمهور آمریکا خاطرنشان کرد: ترامپ یقین داشته باشد که در صورت برافروختن آتش جنگ، ایران تنها نخواهد بود؛ بسیاری از کشورها بر اساس منافع مشترک یا پیوندهای دوستانه، در کنار ایران درگیر این نبرد خواهند شد.
وی همچنین با خطاب قرار دادن برخی کشورهای کوچک منطقه که پایگاههای خود را در اختیار ارتش آمریکا قرار دادهاند، گفت: این کشورها بدانند که در آتش این جنگ گرفتار خواهند شد. اینها عواقبی است که جامعه بینالمللی و بهویژه ملت آمریکا باید به آن توجه کنند؛ آنها باید جلوی رفتارهای بیمارگونه و آتشبازیهای ترامپ را بگیرند تا بیش از این ثبات و امنیت منطقه را به مخاطره نیندازد.