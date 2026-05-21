معاون اجرایی رئیس‌جمهور با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق مصوبات سفر‌های استانی رئیس‌جمهور، گفت: با بانک‌هایی که در اجرای تعهدات و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی استان‌ها همکاری لازم را نداشته باشند، برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان ایلام به ریاست «محمد جعفر قائم پناه» سرپرست نهاد ریاست جمهوری و با حضور «احمد کرمی» استاندار ایلام، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بانک‌ها برگزار شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در این نشست با اشاره به وقفه ایجادشده در روند اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان ایلام، اظهار داشت: به‌دلیل حوادث رخ‌داده در کشور، از جمله اتفاقات دی‌ماه و جنگ رمضان، پیگیری مصوبات با تاخیر همراه شد، اما تلاش خواهیم کرد اجرای این مصوبات را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس‌جمهور به ایلام، ۱۴ مصوبه با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان به تصویب رسیده بود، افزود: تاکنون ۷ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان پرداخت شده و سازمان برنامه و بودجه در مجموع ۱۲۲ درصد تخصیص داشته که جای قدردانی دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی، گفت: با وجود تخصیص مناسب اعتبارات، برخی دستگاه‌ها در اجرای تعهدات خود کوتاهی داشته‌اند و لازم است پاسخگوی این وضعیت باشند.

قائم پناه با اشاره به عدم تخصیص بخشی از اعتبارات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی، گفت: پیش از آغاز جنگ، گزارشی در هیات دولت ارائه و مقرر شد وزرا موضوع را پیگیری کنند. اگر این روند ادامه یابد، ناچار خواهیم شد درباره کاهش اعتبارات دستگاه‌هایی که همکاری لازم را ندارند، تصمیم‌گیری کنیم.

وی در ادامه عملکرد استان در جذب اعتبارات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: میزان تخصیص در استان به ۱۱۳ درصد و سهم صندوق توسعه ملی به ۱۴۹ درصد رسیده است.

انتقاد معاون اجرایی رئیس‌جمهور از عدم همخوانی برآورد‌ها با واقعیات اجرایی

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی پروژه‌های ورزشی اظهار کرد: در برخی موارد، برآورد‌های ارائه‌شده با واقعیت اجرایی پروژه‌ها همخوانی ندارد و لازم است دستگاه‌ها ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت طرح‌ها و هزینه‌های تکمیل آنها داشته باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد صریح از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، گفت: حجم بالایی از طرح‌های معرفی‌شده به شبکه بانکی رد شده‌اند که این موضوع قابل قبول نیست. به گفته وی، بانک‌ها باید در اجرای مصوبات سفر و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا همراهی بیشتری داشته باشند.

قائم‌پناه با اشاره مستقیم به عملکرد برخی بانک‌ها، تاکید کرد که میزان همکاری این بانک‌ها با استان محروم و مرزی ایلام رضایت‌بخش نیست و انتظار می‌رود شبکه بانکی نقش فعال‌تری در حمایت از توسعه استان ایفا کند همچنین متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی می‌شوند باید از اهلیت، توجیه فنی و توان بازپرداخت برخوردار باشند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها موظف‌اند در اجرای مصوبات سفر همکاری لازم را داشته باشند و در همین راستا نیز رئیس‌جمهور دستور ویژه داده‌اند تا با هماهنگی‌های لازم، بانک‌هایی که همراهی نمی‌کنند مورد پیگیری جدی قرار گیرند.

عملکرد برخی بانک‌ها در استان‌های محروم قابل قبول نیست

قائم پناه افزود: برای مثال، عملکرد برخی بانک‌ها در استان‌های محروم قابل قبول نیست. اینکه مثلا یک بانک تنها ۳۱۰ میلیارد تومان برای استان مرزی و محرومی مانند ایلام تخصیص دهد، جای سوال دارد. اگر مشکلی در طرح‌ها وجود دارد باید شفاف اعلام شود، اما این سطح از عملکرد نشان‌دهنده عدم همراهی کافی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در عین حال با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط بانکی خاطرنشان کرد: دریافت تسهیلات نیازمند ارائه ضمانت معتبر است، اما در کنار رعایت قانون، باید حمایت لازم از طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زای استان نیز صورت بگیرد چراکه آبادانی این مناطق مستقیما با امنیت کشور مرتبط است

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از حضور مسئولان استانی، مدیران کل و بانک‌ها در جلسه ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مختلف، روند توسعه استان شتاب بیشتری گرفته و زمینه تحقق جهش تولید و رشد اقتصادی فراهم شود.