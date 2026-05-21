



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دبیر هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان فارس با اعلام اسامی برگزیدگان این دوره، اظهار کرد: حدود ۹۰۰ اثر در قالب‌های مختلف خبری، تحلیلی و چندرسانه‌ای به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی هیئت داوران، نفرات برتر خبرگزاری‌ها، مطبوعات و بخش دانش‌آموزی مشخص شدند.

بهنام کشاورز با اشاره به تنوع قالب‌های جشنواره شامل خبر، گزارش، یادداشت، مصاحبه، تیتر، موشن‌گرافی، کاریکاتور، عکس و بخش ویژه دانش‌آموز خبرنگاران، تصریح کرد: در این دوره آثار دانش‌آموزان به‌دلیل استقبال بالا به‌صورت مجزا داوری شد. همچنین بیشترین حجم آثار مربوط به قالب‌های مکتوب رسانه‌ای بود.

دبیر هشتمین جشنواره ابوذر فارس برگزیدگان بخش‌های مختلف را به شرح زیر اعلام کرد:

بخش گزارش: آمنه سپهر (ایلنا) رتبه اول، راضیه نجار (فارس) رتبه دوم، فهیمه قهرمانی (ایرنا) رتبه سوم.

گزارش ویدئویی: سعید پرویزی رتبه اول، ابوالفضل حسن‌بیگی رتبه دوم، راضیه پارسایی رتبه سوم (هر سه از خبرگزاری صدا و سیما).

بخش یادداشت: سمیه انصاری‌فرد (فارس) رتبه اول، خسرو باقری‌پور (دیده‌بان ۵۷) رتبه دوم، عباس ستایش‌گو (گیتی آنلاین) رتبه سوم.

بخش مصاحبه: سیده فاطمه حبیبی (فارس) رتبه اول، فاطمه شعبانی (تسنیم) رتبه دوم، حسن فراست (فارس) رتبه سوم.

بخش خبر: مریم مرادی (روزنامه افسانه) رتبه اول، عاطفه قدرتی (خبرگزاری بسیج) رتبه دوم، مریم رضایی (تسنیم) رتبه سوم.

بخش تیتر: سعیدرضا امیرآبادی (شیراز نوین) رتبه اول، مهدی رحمانیان (شبستان) رتبه دوم.

بخش عکس: طاهره رخ‌بخش (ایسنا) رتبه اول، احمدرضا مداح (ایکنا و فارس) رتبه دوم، الهه پورحسین (صدا و سیما) رتبه سوم.

بخش مستند و کلیپ: محمد مقتدری (باشگاه خبرنگاران) رتبه اول، حسن درستی (صدا و سیما) رتبه دوم، امیر صادقیان (تسنیم) رتبه سوم.

کاریکاتور و موشن‌گرافی: احمدرضا سهرابی (روزنامه عصر مردم) رتبه اول کاریکاتور و سمیه یگانه (سحاب پرس) رتبه دوم موشن‌گرافی.

کشاورز در خصوص بخش دانش‌آموز خبرنگاران نیز گفت: فاطمه کرمی (قادرآباد) رتبه اول، پارمیدا رکن‌منظر (ناحیه ۲ شیراز) رتبه دوم و فرزام عباس‌نژاد (ناحیه ۳ شیراز) رتبه سوم از خبرگزاری پانا را کسب کردند.

وی یادآور شد: کمیته داوران این جشنواره متشکل از مجتبی زارعی، علی شاهسون، عباس امیری و علی فتحی‌فر با بهره‌گیری از نظرات اساتید حوزه رسانه، فرایند ارزیابی آثار را به سرانجام رساندند.