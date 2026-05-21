۴ سفرشهید آیتا... رئیسی در دوران ۳ ساله ریاست جمهوری، به استان کرمان، منشا برکات فراوان از جمله افتتاح طرح آبرسانی از سد نساء بم به شهرهای بم و بروات بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛آبرسانی از سد نساء به شهرهای بم و بروات که بیش از ۱۲ سال طول کشیده بود؛ درسفر استانی رییس جمهور شهید رییسی به استان کرمان در کمتر از یکسال سال افتتاح شد .
با بهره برداری از این طرح بدست شهید رییسی بیش از ۵۰ خانوار از آب آشامیدنی سالم بهرهمند شدند واین اقدام ارزشمند شهید رییسی پس ازگذشت چند سال در ذهن مردم بم ماندگار شد.