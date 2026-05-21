پیگیری مجوز‌های مربوط به توسعه سفر‌های دریایی و خروج لنج‌ها در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، محمد حیدری در نشست با ادارات اقتصادی آبادان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی گفت: آبادان و خرمشهر از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی جنوب غرب کشور هستند که نقش محوری در توسعه تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی بنادر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی در این مناطق افزود: بنادر این منطقه از ظرفیت بین‌المللی برخوردارند و باید با نگاه توسعه‌محور، روند تجارت و مبادلات اقتصادی در آنها تسریع شود.

مدیرکل پیگیری‌های ویژه رئیس جمهوری با اشاره به موقعیت ویژه آبادان در حوزه حمل‌ونقل هوایی و دریایی تصریح کرد: وجود فرودگاه بین‌المللی و بنادر فعال در آبادان و خرمشهر، این دو شهرستان را به یکی از محور‌های اصلی تجارت در جنوب غرب کشور تبدیل کرده است.

حیدری ادامه داد: مجوز‌های مربوط به توسعه سفر‌های دریایی و خروج لنج‌ها در حال پیگیری است و در این مسیر باید از ظرفیت‌های کشور عراق به‌ویژه استان بصره برای گسترش مبادلات تجاری بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به نقش سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان یک نهاد تجاری مهم است و انتظار می‌رود در مسیر توسعه تجارت منطقه‌ای نقش فعال‌تر و مؤثرتری داشته باشند.