به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ انجمن و جامعه کلیمیان اصفهان صبح امروز در آستانه عید «شاووعوت» (שבועות) سالروز نزول تورات در سال ۵۷۸۶ عبری که در فرهنگ کلیمیان به «عید بزرگ یا عید گل» نیز شهرت دارد، آیین ادای احترام به رهبر شهید و بیعت با رهبر جدید همزمان با سالروز شهادت خادم مردم، رییس جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، را برگزار کردند.

این مراسم در کنیسای تاریخی «کترداوید» اصفهان برگزار شد که مظهر وحدت و همبستگی این کهن‌ترین جامعه کلیمی ایران است؛ شرکت‌کنندگان ضمن گرامیداشت نام و یاد رهبر شهید، با رهبر جدید بیعتی دوباره بستند.

حاضران با اشاره به رهبری حکیمانه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، بر همراهی و همبستگی خود با فرزند شایسته ایشان، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید کردند و وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران تجدید کردند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در این آیین گفت: کلیمیان ما معتقد و پایبند به ارزش‌های والای الهی هستند، و آنها در مجلس شورای اسلامی دارای کرسی و حق رأی هستند.

حجت الاسلام اسد الله جعفری ادامه داد: تأمین حقوق مشروع جامعه کلیمیان قطعاً مورد توجه همه مسوولان است.

وی همچنین با اشاره به آمار بسیار کم پرونده‌های کیفری و جنایی استان در حوزه کسب‌وکار، افزود: این آمار نشان می‌دهد که اصل نوع‌دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز در اصفهان حاکم است.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: جامعه یهودیان ایران خود را جدا از بدنه کشور نمی‌بیند؛ این جامعه صهیونیست نیستند و این تعبیر نادرست باعث سوءاستفاده دشمنان ایران می‌شود.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، افزود: با اینکه جامعه کلیمی باید در این روز‌ها به جشن و شادی بپردازد، اما هیچ‌گاه غم از دست دادن رهبر شهیدمان، سرداران و مسوولان کشور را فراموش نمی‌کنیم و این عید تحت‌الشعاع فقدان این عزیزان است.

وی با اشاره به تحولات سال گذشته گفت: متأسفانه در سال گذشته با دو جنگ تحمیلی مواجه بودیم، آمریکا و صهیونیست‌ها به همراه صهیونیست‌های حاشیه خلیج فارس به ایران حمله کردند، پایگاه‌های آمریکا و امارات متحده که دوست رژیم صهیونیستی است، در اختیار آنها قرار گرفت و بسیاری از هزینه‌های جنگ توسط این کشور‌ها تأمین شد.

نماینده کلیمیان در مجلس با بیان اینکه جنگ رمضان، با هدف قرار دادن بیت مقام معظم رهبری آغاز شد، گفت: شاهد شهادت جانگداز آیت‌الله عظمی خامنه‌ای بودیم که شوک عظیمی به ملت وارد شد، اما آمریکا و صهیونیست‌ها گمان می‌کردند با رفتن ایشان نظام فرو می‌پاشد، در حالی که شاهد شکست خفت‌بار آنها بودیم.

وی با تأکید بر همزیستی دیرینه جامعه یهودی با ایران گفت: جامعه یهودی ایران خود را جدا از بدنه کشور نمی‌بیند، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، در هشت سال دفاع مقدس و در سازندگی ایران مشارکت داشته‌ایم.

در پایان این مراسم، بیانیه‌ای از سوی انجمن کلیمیان اصفهان صادر و ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و قدردانی از همراهی آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، بر تداوم راه شهید رئیسی در خدمت به محرومان و تقویت همدلی میان همه اقوام و ادیان ایرانی تأکید شد. برگزارکنندگان این آیین، عید شاووعوت را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های الهی و ملی دانستند و بر نقش ارزنده جامعه کلیمیان در پیشرفت و امنیت ایران عزیز صحه گذاشتند.